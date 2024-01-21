«Наполи» грозят серьезные санкции из-за Осимхена

«Наполи» могут лишить очков в Серии А из-за финансовых махинаций.

Клуб хотят наказать на основании обвинений в предоставлении ложной бухгалтерской отчетности.

В 2020 году при трансфере Виктора Осимена из «Лилля» неаполитанцы, вероятно, использовали фиктивный прирост капитала.

Тогда «Наполи» заплатил за нигерийца 50 миллионов евро, а еще 21 миллион покрыл включением в сделку четырех малоизвестных игроков (Орестис Карнезис, Луиджи Лигуори, Клаудио Манци, Чиро Пальмьери).

Если суд вынесет обвинительный приговор, то владельцу клуба Аурелио Де Лаурентису грозит дисквалификация, а самой команде – штраф и/или снятие очков.