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    «Наполи» грозят серьезные санкции из-за Осимхена

    «Наполи» могут лишить очков в Серии А из-за финансовых махинаций.

    Клуб хотят наказать на основании обвинений в предоставлении ложной бухгалтерской отчетности.

    В 2020 году при трансфере Виктора Осимена из «Лилля» неаполитанцы, вероятно, использовали фиктивный прирост капитала.

    Тогда «Наполи» заплатил за нигерийца 50 миллионов евро, а еще 21 миллион покрыл включением в сделку четырех малоизвестных игроков (Орестис Карнезис, Луиджи Лигуори, Клаудио Манци, Чиро Пальмьери).

    Если суд вынесет обвинительный приговор, то владельцу клуба Аурелио Де Лаурентису грозит дисквалификация, а самой команде – штраф и/или снятие очков.

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии (1)
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    Bozigit
    1705835539
    И так проблемы выше крыши и вот еще
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