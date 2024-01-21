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    Радимов дал прогноз на будущее Абаскаля в «Спартаке»

    Владислав Радимов предсказывает скорую отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

    – Я вот на днях послушал интервью генерального директора «Спартака» Малышева, который сказал: «У меня есть план «Б».

    Ну, хорошо, даже если у тебя такой план есть, зачем ты выдаешь это в прессу? Абаскаль это прочитает – и что подумает?

    – Примет предложение «Кадиса»?

    – Да, я не отказываюсь от своей мысли, что весной «Спартак» начнет чемпионат не с Абаскалем. При нем команду все равно будет лихорадить, поэтому не вижу смысла в каких-то трансферах сейчас.

    Думаю, именно поэтому их сейчас и нет, как раз по той причине, что летом в команду придет новый тренер. И ему придется в сжатые сроки собирать новую команду.

    А вот если бы новый тренер пришел сейчас, они поблагодарили бы Абаскаля за работу, он нашел бы себе место, а у нового специалиста было бы два месяца подготовки к чемпионату. Ему и новичков бы привезли.

    Не понимаю, почему «Спартак» так делает. Может, просто «забили» на весеннюю часть… Очевидно, что летом придет кто-то другой.

    У спартачей всегда что-то происходит! Малышев пришел полтора года назад, ничего нового с ним не добились, а сейчас он выдает такие интервью.

    – Да, максимально некорпоративно…

    – Именно. Вы представьте, что на месте Абаскаля был бы, например, Черчесов. И что бы он сказал, прочитав такое от генерального директора? Конечно, он взбунтуется! Как и любой человек. Придет и скажет – зачем ты это говоришь?

    Есть вещи, которые в прессу могут говорить игроки, ляпнуть что-то. Но руководитель такое говорить не должен.

    • Абаскаль тренирует команду с лета 2022 года.
    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    VVM1964
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    Радимов твиздабол похлеще Мостового !!! (((
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