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    • «Борнмут» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2024

    «Борнмут» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Ливерпуля», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Борнмут»: Пеннето, Мефам, Ааронс, Забарный, Смит, Клюйверт, Кристи, Тавернье, Кук, Синистерра, Соланке.

    Главный тренер: Андони Ираола

    «Ливерпуль»: Аллисон, Гомес, Ван Дейк, Конате, Куанса, Гравенберх, МакАллистер, Джонс, Гакпо, Анхель, Нуньес.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут»«Ливерпуль»

    Борнмут-Ливерпуль смотреть онлайн 21 января

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    Источник: «Бомбардир»

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