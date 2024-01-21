Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Ливерпуля», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января 2024, в 19:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Борнмут»: Пеннето, Мефам, Ааронс, Забарный, Смит, Клюйверт, Кристи, Тавернье, Кук, Синистерра, Соланке.

Главный тренер: Андони Ираола

«Ливерпуль»: Аллисон, Гомес, Ван Дейк, Конате, Куанса, Гравенберх, МакАллистер, Джонс, Гакпо, Анхель, Нуньес.

Главный тренер: Юрген Клопп

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Ливерпуль»