В воскресенье, 21 января, на «Виталити Стэдиум» состоится матч 21 тура АПЛ. Местный «Борнмут» будет принимать «Ливерпуль». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

«Борнмут»

Команда Андони Ираолы слабо начинала сезон, в прессе даже ходили слухи о смене тренера, но испанскому специалисту удалось выровнять ситуацию и «Борнмут» стал стабильно набирать очки. На сегодняшний день хозяева «Виталити Стэдиум» занимают 12 строчку в турнирной таблице АПЛ.

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа лидируют в Премьер-Лиге. Главная проблема «Ливерпуля» прямо сейчас – отъезд лидера команды Мохамеда Салаха на Кубок африканских наций. Египтянин проводит роскошную кампанию и его отсутствие может больно ударить по чемпионским амбициям «Ливерпуля».

Личные встречи

Крайние три поединка «Борнмута» и «Ливерпуля» завершились следующим образом:

01.11.2023 «Борнмут» – «Ливерпуль» 1:2

19.08.2023 «Ливерпуль» – «Борнмут» 3:1

11.03.2023 «Борнмут» – «Ливерпуль» 1:0

Прогноз на матч «Борнмут» – «Ливерпуль»

Юрген Клопп обещает найти решение и компенсировать потерю Салаха. Все футболисты «Ливерпуля» твердят, что команда ставит перед собой задачу выиграть АПЛ. При таких раскладах подопечные Клоппа не могут позволить себе раздавать очки. Считаем, что «Ливерпуль» со скрипом, но все же победит на «Виталити Стэдиум» (1,75).