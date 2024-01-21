Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Вердера», 18 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января 2024, в 17:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Бавария»: Нойер, Дэвис, де Лигт, Упамекано, Лаймер, Мусиала, Мюллер, Геррейру, Сане, Киммих, Кейн.
Главный тренер: Томас Тухель
«Вердер»: Цеттерер, Фридль, Юнг, Штарк, Агу, Шмид, Стаге, Вайзер, Борре, Нджинма, Вольтемаде.
Главный тренер: Оле Вернер
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Вердер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».