Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Вердера», 18 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января 2024, в 17:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Дэвис, де Лигт, Упамекано, Лаймер, Мусиала, Мюллер, Геррейру, Сане, Киммих, Кейн.

Главный тренер: Томас Тухель

«Вердер»: Цеттерер, Фридль, Юнг, Штарк, Агу, Шмид, Стаге, Вайзер, Борре, Нджинма, Вольтемаде.

Главный тренер: Оле Вернер

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Вердер»