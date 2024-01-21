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    • «Бавария» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2024

    «Бавария» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Вердера», 18 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января 2024, в 17:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Бавария»: Нойер, Дэвис, де Лигт, Упамекано, Лаймер, Мусиала, Мюллер, Геррейру, Сане, Киммих, Кейн.

    Главный тренер: Томас Тухель

    «Вердер»: Цеттерер, Фридль, Юнг, Штарк, Агу, Шмид, Стаге, Вайзер, Борре, Нджинма, Вольтемаде.

    Главный тренер: Оле Вернер

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Вердер»

    «Бавария» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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