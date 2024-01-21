Реакция Мостового на возможный уход Абаскаля из «Спартака» в «Кадис»

Александр Мостовой не верит, что Гильермо Абаскаль сменит «Спартак» на аутсайдера Примеры.

34-летнего тренера хочет назначить «Кадис».

Это 18-я команда чемпионата Испании с 15 очками в 21 туре.

Спартаковцы ушли на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

Клуб готов отпустить Абаскаля только за компенсацию.

«Для меня это просто вброс. Это просто понты. Я даже внимания на эти новости не обращаю.

Кто будет из клубники уезжать в команду, которая борется за выживание? Никто.

Да и интерес со стороны «Кадиса» вряд ли существует. Я практически уверен, что его нет. Зачем он там нужен? Там и своих полно, кого можно поставить», – сказал Мостовой.