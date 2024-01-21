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    • Реакция Мостового на возможный уход Абаскаля из «Спартака» в «Кадис»

    Реакция Мостового на возможный уход Абаскаля из «Спартака» в «Кадис»

    Александр Мостовой не верит, что Гильермо Абаскаль сменит «Спартак» на аутсайдера Примеры.

    • 34-летнего тренера хочет назначить «Кадис».
    • Это 18-я команда чемпионата Испании с 15 очками в 21 туре.
    • Спартаковцы ушли на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • Клуб готов отпустить Абаскаля только за компенсацию.

    «Для меня это просто вброс. Это просто понты. Я даже внимания на эти новости не обращаю.

    Кто будет из клубники уезжать в команду, которая борется за выживание? Никто.

    Да и интерес со стороны «Кадиса» вряд ли существует. Я практически уверен, что его нет. Зачем он там нужен? Там и своих полно, кого можно поставить», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    Сегодня, 10:47
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    Комментарии (4)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705824373
    Уж лучше рыжему физруку быть аутсайдером в Испании, чем аутсайдером в России. Правда в срамтаке ему платят мазутным боблом в 10 раз больше, чем он стоит. Ули в свинарне деньги не считают. Там пачками скупают неликвид. и заваливают их деньгами по горло. Стыдно за мазутный проект. Гыгыгы
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    СпорЦмен
    1705824722
    Пока он не выполнит свою основную задачу, вылет в пердив, здесь всегда ему рады. :)))
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    SLADE2019
    1705826299
    Уже вроде дали понять, что это все вранье, насчет Кадиса. Зачем опять это все мусолить?
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    Bozigit
    1705835828
    Строй мосты. Пока есть возможность
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