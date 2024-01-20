Реакция Зиньковского на возможный уход Абаскаля в «Кадис»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский узнал, что главный тренер Гильермо Абаскаль может уйти в «Кадис».

«Не видел новости, что Абаскаль – кандидат на пост главного тренера «Кадиса». Первый раз об этом слышу. До этого тоже были новости про «Севилью» и ещe какой-то клуб. Такое бывает как с футболистами, так и с тренерами. Пишут, что кого-то могут забрать или пригласить», – сказал Зиньковский.