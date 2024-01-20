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    Реакция Зиньковского на возможный уход Абаскаля в «Кадис»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский узнал, что главный тренер Гильермо Абаскаль может уйти в «Кадис».

    «Не видел новости, что Абаскаль – кандидат на пост главного тренера «Кадиса». Первый раз об этом слышу. До этого тоже были новости про «Севилью» и ещe какой-то клуб. Такое бывает как с футболистами, так и с тренерами. Пишут, что кого-то могут забрать или пригласить», – сказал Зиньковский.

    • Сегодня «Кадис» уволил главного тренера Серхио Гонсалеса.
    • «Кадис» идет в зоне вылета.
    • У Абаскаля контракт до 2025 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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