В 21 туре Примеры состоится матч между «Жироной» и «Севильей». Игра состоится в воскресенье, 21 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.
«Жирона»
Команда лидирует в чемпионате страны, имея в своем активе 49 очков. В активе «Жироны» 15 побед, 4 ничьи и 1 поражения. Забила команда 46 голов, а пропустила только 24 мяча. Последние 3 матча команды:
- 17.01.24 «Жирона» – «Райо Вальекано» 3:1;
- 14.01.24 «Альмерия» – «Жирона» 0:0;
- 06.01.24 «Эльче» – «Жирона» 0:2.
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«Севилья»
Команда занимает 17 место с 16 баллами, одержаны 3 победы, 7 ничьих и допущено 10 поражений. Забито 25 голов, пропущено 30 мячей. Последние 3 матча команды:
- 16.01.24 «Хетафе» – «Севилья» 1:3;
- 12.01.24 «Севилья» – «Алавес» 2:3;
- 07.01.24 «Расинг Ферроль» – «Севилья» 1:2.
Личные встречи
3 последние очные встречи команд:
- 26.08.23 «Севилья» – «Жирона» 1:2;
- 01.05.23 «Севилья» – «Жирона» 0:2;
- 14.01.23 «Жирона» – «Севилья» 2:1.
Прогноз на матч «Жирона» – «Севилья»
В предстоящей встрече, на наш взгляд, фаворит очевиден – «Жирона». Команда ведет борьбу за лидерство в чемпионате страны и имеет все шансы на чемпионство, а «Севилья» лишь прозябает внизу турнирной таблицы. Наш прогноз – победа «Жироны» (1.79).
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