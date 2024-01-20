В 21 туре Примеры состоится матч между «Жироной» и «Севильей». Игра состоится в воскресенье, 21 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Жирона»

Команда лидирует в чемпионате страны, имея в своем активе 49 очков. В активе «Жироны» 15 побед, 4 ничьи и 1 поражения. Забила команда 46 голов, а пропустила только 24 мяча. Последние 3 матча команды:

Команда занимает 17 место с 16 баллами, одержаны 3 победы, 7 ничьих и допущено 10 поражений. Забито 25 голов, пропущено 30 мячей. Последние 3 матча команды:

Личные встречи

3 последние очные встречи команд:

Прогноз на матч «Жирона» – «Севилья»

В предстоящей встрече, на наш взгляд, фаворит очевиден – «Жирона». Команда ведет борьбу за лидерство в чемпионате страны и имеет все шансы на чемпионство, а «Севилья» лишь прозябает внизу турнирной таблицы. Наш прогноз – победа «Жироны» (1.79).