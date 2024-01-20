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    • «Жирона» – «Севилья»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 21 января

    «Жирона» – «Севилья»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 21 января

    В 21 туре Примеры состоится матч между «Жироной» и «Севильей». Игра состоится в воскресенье, 21 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Жирона»

    Команда лидирует в чемпионате страны, имея в своем активе 49 очков. В активе «Жироны» 15 побед, 4 ничьи и 1 поражения. Забила команда 46 голов, а пропустила только 24 мяча. Последние 3 матча команды:

    Команда занимает 17 место с 16 баллами, одержаны 3 победы, 7 ничьих и допущено 10 поражений. Забито 25 голов, пропущено 30 мячей. Последние 3 матча команды:

    • 16.01.24 «Хетафе» – «Севилья» 1:3;
    • 12.01.24 «Севилья» – «Алавес» 2:3;
    • 07.01.24 «Расинг Ферроль» – «Севилья» 1:2.

    Личные встречи

    3 последние очные встречи команд:

    • 26.08.23 «Севилья» – «Жирона» 1:2;
    • 01.05.23 «Севилья» – «Жирона» 0:2;
    • 14.01.23 «Жирона» – «Севилья» 2:1.

    Прогноз на матч «Жирона» – «Севилья»

    В предстоящей встрече, на наш взгляд, фаворит очевиден – «Жирона». Команда ведет борьбу за лидерство в чемпионате страны и имеет все шансы на чемпионство, а «Севилья» лишь прозябает внизу турнирной таблицы. Наш прогноз – победа «Жироны» (1.79).

    Источник: «Бомбардир»

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