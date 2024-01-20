Ещенко – о возвращении Комбарова в «Спартак»: «Скоро увидим его седым»

Андрей Ещенко прокомментировал назначение Дмитрия Комбарова на пост главного тренера «Спартака-2».

«Спартак» – непростой клуб, будет давление. Как игрок он испытывал давление много раз, но тренерство – совсем другое. От него будут требовать результата. Скоро увидим Комбарова седым, скорее всего.

Столько нервов будет съедать работа. Но имиджевая составляющая хорошая – он воспитанник академии, завоевал чемпионство со «Спартаком», а сейчас будет тренировать вторую команду.

Желаю ему успехов! Пускай развивает молодых», – сказал Ещенко.