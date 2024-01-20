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    • Ещенко – о возвращении Комбарова в «Спартак»: «Скоро увидим его седым»

    Ещенко – о возвращении Комбарова в «Спартак»: «Скоро увидим его седым»

    Андрей Ещенко прокомментировал назначение Дмитрия Комбарова на пост главного тренера «Спартака-2».

    «Спартак» – непростой клуб, будет давление. Как игрок он испытывал давление много раз, но тренерство – совсем другое. От него будут требовать результата. Скоро увидим Комбарова седым, скорее всего.

    Столько нервов будет съедать работа. Но имиджевая составляющая хорошая – он воспитанник академии, завоевал чемпионство со «Спартаком», а сейчас будет тренировать вторую команду.

    Желаю ему успехов! Пускай развивает молодых», – сказал Ещенко.

    • «Лукойл» возродил «Спартак-2» и заявил его во Вторую лигу (дивизион Б).
    • Будучи футболистом, Комбаров выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год.
    • Он перебрался в Москву после 1,5 сезонов в петербургской «Звезде».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1705764517
    Не седым ,а психбольным танцором))) в лучшем случае,и драться с футболистами других клубов начнёт,ну естественно ныть,хрюкать на судейство итд по сценарию)
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    Цугундeр
    1705765721
    Лучше стать седым в Спартаке после питерской "Звезды" , чем в стрингах бегать с ногинским «Знаменем» в старой заднице.
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