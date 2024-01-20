Мостовой назвал единственного российского футболиста, играющего на приличном уровне

Александр Мостовой объяснил свое мнение о деградации российского футбола.

«У нас сейчас на всю страну один только Головин играет на приличном европейском уровне. Раньше можно было называть по несколько фамилий, но с каждым поколением хороших игроков все меньше и меньше.

Российский футбол не движется вперед. Если бы наши клубы играли сейчас в еврокубках, нас бы там опять разгромили. Как и в последние несколько лет.

Просто сейчас не играем там, поэтому никто не говорит, что уровень просел», – сказал Мостовой.