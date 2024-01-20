Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой назвал единственного российского футболиста, играющего на приличном уровне

    Мостовой назвал единственного российского футболиста, играющего на приличном уровне

    Александр Мостовой объяснил свое мнение о деградации российского футбола.

    «У нас сейчас на всю страну один только Головин играет на приличном европейском уровне. Раньше можно было называть по несколько фамилий, но с каждым поколением хороших игроков все меньше и меньше.

    Российский футбол не движется вперед. Если бы наши клубы играли сейчас в еврокубках, нас бы там опять разгромили. Как и в последние несколько лет.

    Просто сейчас не играем там, поэтому никто не говорит, что уровень просел», – сказал Мостовой.

    • 27-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
    • Его статистика в составе монегасков: 30 голов + 36 ассистов в 192 матчах.

    Новости по теме
    Мостовой оценил назначение Комбарова в «Спартак-2» 3
    Мостовой – о новом спортивном директоре «Спартака»: «Он играл в футбол?» 25
    Мостовой: «Круговой правильно сделал, что перешел в ЦСКА»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:54
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Красногвардейчик
    1705747596
    Ну он озвучил очевидную вещь
    Ответить
    Аид666
    1705750821
    вода мокрая...
    Ответить
    Исмо
    1705752433
    По моему, все и без него это знают))
    Ответить
    Aндрей-кадулин-google
    1705755482
    Если читать статьи в сэ то да лучший,а если просто посмотреть то ничего особенного
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+