Мостовой назвал единственного российского футболиста, играющего на приличном уровне

Александр Мостовой объяснил свое мнение о деградации российского футбола.
«У нас сейчас на всю страну один только Головин играет на приличном европейском уровне. Раньше можно было называть по несколько фамилий, но с каждым поколением хороших игроков все меньше и меньше.
Российский футбол не движется вперед. Если бы наши клубы играли сейчас в еврокубках, нас бы там опять разгромили. Как и в последние несколько лет.
Просто сейчас не играем там, поэтому никто не говорит, что уровень просел», – сказал Мостовой.
- 27-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
- Его статистика в составе монегасков: 30 голов + 36 ассистов в 192 матчах.