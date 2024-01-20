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    Мостовой оценил назначение Комбарова в «Спартак-2»

    Александр Мостовой ответил, доволен ли он приглашением Дмитрия Комбарова на пост главного тренера «Спартака-2».

    «Хорошо, что «Спартак-2» возродили. Потому что странно, что у такого великого клуба нет второй команды.

    Хорошо, что назначили Комбарова, а не какого-то иностранного ноунейма. Хотя их все равно еще много», – сказал Мостовой.

    • «Лукойл» возродил «Спартак-2» и заявил его во Вторую лигу (дивизион Б).
    • Будучи футболистом, Комбаров выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год.
    • Он перебрался в Москву после 1,5 сезонов в петербургской «Звезде».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1705739635
    Ноунейм - это ты, Мостовой...(((
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    BoevStas1
    1705740973
    Руни, Джерард, Лэмпард,Пирло, Марадона, Маттеус,Стоичков,Ширер,Нэввил, Чарльтон,Гуллит.Все как игроки лучше него были,но как тренера все провалились,а это не полный список...Так,что Саша завали свое е.ло
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    DOCTOR PENALTY
    1705742138
    Поддерживаю Мостового.
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