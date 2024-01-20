Мостовой оценил назначение Комбарова в «Спартак-2»

Александр Мостовой ответил, доволен ли он приглашением Дмитрия Комбарова на пост главного тренера «Спартака-2».

«Хорошо, что «Спартак-2» возродили. Потому что странно, что у такого великого клуба нет второй команды.

Хорошо, что назначили Комбарова, а не какого-то иностранного ноунейма. Хотя их все равно еще много», – сказал Мостовой.