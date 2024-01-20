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    Кержаков объяснил, почему не смотрел сериал «Слово пацана»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков сознательно отложил просмотр резонансного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

    – Сериал «Слово пацана» смотрели?

    – Обязательно посмотрю, когда волна хайпа сойдет. Уверен, что это качественный сериал. Мои знакомые подтверждают.

    Но когда все, как в данном случае, только об этом и говорят, это вызывает у меня негатив. А через такое ощущение смотреть не хочу.

    И потом, немало смотрел про казанский феномен, поэтому плюс‑минус понимаю, о чем там речь.

    • Сериал Жоры Крыжовникова входил в топ-5 лучших на «Кинопоиске».
    • Власти Татарстана призывали запретить сериал из-за романтизации преступности.
    • Он состоит из 8 эпизодов.
    • Планируется 2-й сезон.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Semenycch
    1705733009
    Браво! Я абсолютно так же делаю! Не терплю, чтобы чьи-то визги влияли на мое впечатление!
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