Кержаков объяснил, почему не смотрел сериал «Слово пацана»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков сознательно отложил просмотр резонансного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
– Сериал «Слово пацана» смотрели?
– Обязательно посмотрю, когда волна хайпа сойдет. Уверен, что это качественный сериал. Мои знакомые подтверждают.
Но когда все, как в данном случае, только об этом и говорят, это вызывает у меня негатив. А через такое ощущение смотреть не хочу.
И потом, немало смотрел про казанский феномен, поэтому плюс‑минус понимаю, о чем там речь.
- Сериал Жоры Крыжовникова входил в топ-5 лучших на «Кинопоиске».
- Власти Татарстана призывали запретить сериал из-за романтизации преступности.
- Он состоит из 8 эпизодов.
- Планируется 2-й сезон.