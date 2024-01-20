Кержаков объяснил, почему не смотрел сериал «Слово пацана»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков сознательно отложил просмотр резонансного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

– Сериал «Слово пацана» смотрели?

– Обязательно посмотрю, когда волна хайпа сойдет. Уверен, что это качественный сериал. Мои знакомые подтверждают.

Но когда все, как в данном случае, только об этом и говорят, это вызывает у меня негатив. А через такое ощущение смотреть не хочу.

И потом, немало смотрел про казанский феномен, поэтому плюс‑минус понимаю, о чем там речь.