Ари – о жесте Медведева в адрес «Спартака»: «Я бы сделал с «Зенитом» то, что он показал»

Экс-спартаковец Ари прокомментировал оскорбительный жест главы «Зенита» Александра Медведева в адрес московского клуба.

Глава петербургского клуба в ходе общения с Клаудиньо показал жест, обозначающий половой акт, в адрес «Спартака».

Это было выложено пресс-службой «Зенита».

Потом видео было удалено.

«Жест Медведева в адрес «Спартака», конечно, провокация, но в футболе я и не такое видел. Такие эмоции руководителя «Зенита» показывают, что они боятся московскую команду. Дерби между «Спартаком» и «Зенитом» – самое принципиальное в РПЛ, российское эль-классико.

Как бы я отреагировал, если бы Медведев показал этот жест мне? В следующем матче с «Зенитом» сделал с ними именно то, что он показал. Как действующего футболиста меня бы это сильно замотивировало и я бы забил как можно больше, чтобы одержать победу над «Зенитом», – сказал Ари.