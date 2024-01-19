Глава «Оренбурга» – о подследственном новичке: «Будем воспитывать!»

Василий Еремякин, президент «Оренбурга», высказался о скором новичке команды Хорди Томпсоне.
- Томпсон провел в 2023 году 27 матчей за «Коло-Коло», в которых забил 6 голов.
- В ноябре Томпсон был арестован за избиение бывшей девушки. Команда юристов обжаловала его предварительное заключение, но он должен был оставаться под домашним арестом.
- Сторона девушки пытается привлечь игрока за покушение на убийство.
«Мы обращаем внимание на это дело. Понимаем, что с его стороны поведение было нехорошим, это еще мягко сказано. Есть правоохранительная система. Если бы его поступок был из ряда вон выходящий, то чилийские правоохранительные органы не позволили бы ему выехать и освободить его под залог.
Идет разбирательство, что и как было на самом деле. Совершать нехорошие действия в отношении женщин – плохо. Нас это тоже беспокоит, поэтому мы берем его в аренду до конца сезона. Будем воспитывать!» – сказал Еремякин.