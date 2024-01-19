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    • Глава «Оренбурга» – о подследственном новичке: «Будем воспитывать!»

    Глава «Оренбурга» – о подследственном новичке: «Будем воспитывать!»

    Василий Еремякин, президент «Оренбурга», высказался о скором новичке команды Хорди Томпсоне.

    • Томпсон провел в 2023 году 27 матчей за «Коло-Коло», в которых забил 6 голов.
    • В ноябре Томпсон был арестован за избиение бывшей девушки. Команда юристов обжаловала его предварительное заключение, но он должен был оставаться под домашним арестом.
    • Сторона девушки пытается привлечь игрока за покушение на убийство.

    «Мы обращаем внимание на это дело. Понимаем, что с его стороны поведение было нехорошим, это еще мягко сказано. Есть правоохранительная система. Если бы его поступок был из ряда вон выходящий, то чилийские правоохранительные органы не позволили бы ему выехать и освободить его под залог.

    Идет разбирательство, что и как было на самом деле. Совершать нехорошие действия в отношении женщин – плохо. Нас это тоже беспокоит, поэтому мы берем его в аренду до конца сезона. Будем воспитывать!» – сказал Еремякин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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