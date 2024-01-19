Глава «Оренбурга» – о подследственном новичке: «Будем воспитывать!»

Василий Еремякин, президент «Оренбурга», высказался о скором новичке команды Хорди Томпсоне.

Томпсон провел в 2023 году 27 матчей за «Коло-Коло», в которых забил 6 голов.

В ноябре Томпсон был арестован за избиение бывшей девушки. Команда юристов обжаловала его предварительное заключение, но он должен был оставаться под домашним арестом.

Сторона девушки пытается привлечь игрока за покушение на убийство.

«Мы обращаем внимание на это дело. Понимаем, что с его стороны поведение было нехорошим, это еще мягко сказано. Есть правоохранительная система. Если бы его поступок был из ряда вон выходящий, то чилийские правоохранительные органы не позволили бы ему выехать и освободить его под залог.

Идет разбирательство, что и как было на самом деле. Совершать нехорошие действия в отношении женщин – плохо. Нас это тоже беспокоит, поэтому мы берем его в аренду до конца сезона. Будем воспитывать!» – сказал Еремякин.