Мостовой — о желании Дзюбы стать лучшим российским бомбардиром: «Локальная история. Хорошо, что мой рекорд до сих пор никто не побил»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России оценил намерение форварда «Локомотива» Артема Дзюбы стать лучшим бомбардиром в истории России.

Сейчас у Дзюбы 229 голов в официальных матчах за российские и иностранные клубы и сборную России. У завершившего карьеру Александра Кержакова на счету 233 мяча.

– Дзюба сказал, что намерен побить бомбардирский рекорд Кержакова. По силам ему это сделать?

– Наверное. Но это локальная история. Хорошо, что мой рекорд до сих пор никто не побил – больше всего голов в зарубежных чемпионатах. Сейчас, правда, никто и не играет за границей.