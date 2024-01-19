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    • Мостовой — о желании Дзюбы стать лучшим российским бомбардиром: «Локальная история. Хорошо, что мой рекорд до сих пор никто не побил»

    Мостовой — о желании Дзюбы стать лучшим российским бомбардиром: «Локальная история. Хорошо, что мой рекорд до сих пор никто не побил»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России оценил намерение форварда «Локомотива» Артема Дзюбы стать лучшим бомбардиром в истории России.

    Сейчас у Дзюбы 229 голов в официальных матчах за российские и иностранные клубы и сборную России. У завершившего карьеру Александра Кержакова на счету 233 мяча.

    – Дзюба сказал, что намерен побить бомбардирский рекорд Кержакова. По силам ему это сделать?

    – Наверное. Но это локальная история. Хорошо, что мой рекорд до сих пор никто не побил – больше всего голов в зарубежных чемпионатах. Сейчас, правда, никто и не играет за границей.

    • Мостовой в течение карьеры выступал за пять иностранных клубов: «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
    • Он забил за эти клубы 73 гола в чемпионатах, 10 в Кубках и еще 19 в еврокубках.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:53
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    Комментарии (2)
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    acor94
    1705655822
    Не понимаю. Средний игрок. Играл в третьесортных командах. Мало чего выйграл. А гонору то!
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    acor94
    1705655886
    Черышев тоже на старости лет придумает, что он был королём Мадрида или Дожем Венеции?)
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