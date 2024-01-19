Мостовой — о желании Дзюбы стать лучшим российским бомбардиром: «Локальная история. Хорошо, что мой рекорд до сих пор никто не побил»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России оценил намерение форварда «Локомотива» Артема Дзюбы стать лучшим бомбардиром в истории России.
Сейчас у Дзюбы 229 голов в официальных матчах за российские и иностранные клубы и сборную России. У завершившего карьеру Александра Кержакова на счету 233 мяча.
– Дзюба сказал, что намерен побить бомбардирский рекорд Кержакова. По силам ему это сделать?
– Наверное. Но это локальная история. Хорошо, что мой рекорд до сих пор никто не побил – больше всего голов в зарубежных чемпионатах. Сейчас, правда, никто и не играет за границей.
- Мостовой в течение карьеры выступал за пять иностранных клубов: «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
- Он забил за эти клубы 73 гола в чемпионатах, 10 в Кубках и еще 19 в еврокубках.