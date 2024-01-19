Гаджиев высказался о влиянии государства на российский футбол

Президент махачкалинского «Динамо» 78-летинй Гаджи Гаджиев сказал, что футбол в России устроен так, что государство не хочет его от себя отпускать.

– Мы знаем, что жизнь футбольного клуба в Дагестане во многом зависит от политической стабильности его покровителя. Сейчас махачкалинское «Динамо» поддерживает глава Дагестана Сергей Меликов. А что будет, если он уйдет и придет глава, который не окажется фанатом или любителем футбола? У вас есть на этот случай план Б?

– Актуально! Очень хороший вопрос. Можно в ответ задать вопрос вам? Бюджет порядка 10-12 лет не финансировал профессиональный футбол, с 2010-х по 2021-е годы.

Вполне достаточный срок, чтобы привести в соответствие со стандартами наше коммунальное хозяйство. Но его состояние продолжало ухудшаться под тяжестью алчных или безрассудных решений и действий хозяйственников.

Мы будем развивать игру в Дагестане, будем воспитывать свои кадры. Их нужно воспитывать в значительном количестве, что, безусловно, снизит расходную составляющую… Это первое.

И второе. Нужно правильно работать с бизнесом, чтобы он был заинтересован поддерживать футбол, футбольную команду. Как это сегодня делают спонсоры «Динамо» – «Магнит», «Дагнефть», «ИммидСтрой», «Мевер».

Безусловно, мы пока не вышли на уровень требований РПЛ. Но, думаю, что предпосылки к этому очевидны. Время, терпение, хорошая игра команды и качественная работа сотрудников, надеюсь, позволят нам выйти на другой уровень, на котором зависимость от бюджета будет выражена в гораздо меньшей степени.

В любом случае у нас футбол устроен так, что государство не хочет его от себя отпускать. Посмотрите на клубы РПЛ и Первой лиги: максимум десять процентов из них находятся полностью на частном финансировании, остальные, в том числе махачкалинское «Динамо», так или иначе, дотируются из бюджетов регионов или государственными компаниями-монополистами.

– Ну, это же, с одной стороны, как бы гарантия стабильности для вас…

– Да, с одной стороны гарантия, а с другой стороны... Вот, к примеру, недавно к Бердыеву гость приезжал из Ирана – один из акционеров сообщества, которое имеет три футбольных клуба. Рассказывал, что им выгодно взять третий клуб, поскольку в таком случае сокращается налогообложение.

Вот такая поддержка государства. У нас немного другая ситуация. У нас государство считает, что управлять этими процессами лучше им самим.

– Если представить идеальный вариант, то какие, на ваш взгляд, формы поддержки государство может предложить футболу, футбольным клубам?

– Этот вопрос лучше адресовать экономистам, юристам, управленцам разного рода. Если не углубляться в детали, можно сказать, что сейчас продажа телевизионных прав и отчисления букмекеров – одни из основных источников доходов клубов. Лишь в последние годы РФС и РПЛ получили возможность распоряжаться своими правами.

Доходы клубов заметно возросли, но они по-прежнему несопоставимы с доходами клубов многих европейских стран. Нужно смягчить требования, связанные с Fan ID, которое заметно снизило посещаемость игр.

Понятно, что это решение властей. На чем оно основано, тоже понятно. Но сделать его удобным для зрителя и в то же время сохранить все основные методы контроля – вполне реально. Только надо захотеть и чуть поработать.