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    • Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»

    Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал трансфер защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА и ответил на вопрос, смог бы сейчас помочь питерскому клубу Юрий Жирков.

    – Была информация, что вас приглашали в «Енисей».

    – Да, была какая-то информация. Дальше не пошло.

    – Вы бы хотели в будущем поработать в Красноярске или где-то еще?

    – На данный момент у меня нет ответа.

    – Вчера Круговой перешел в ЦСКА. Слышали?

    – Да, слышал. Я удивился даже. Футболист в запасе, столько денег предлагали, просто кошмар... Правильно сделал Данил, что перешел в ЦСКА. Там он будет играть 100 процентов. Хороший защитник.

    «Зенит» сильно потеряет с уходом Кругового?

    – Там в команде 10 бразильцев, что они потеряют? Тем более Круговой не был основным игроком.

    – Вчера болельщики говорили, чтобы возвращали Жиркова. Помог бы он «Зениту»?

    – Конечно. Выйти на пять-десять минут? Спокойно. В «Зените» же больше игрового времени не дадут. Там бразильцы играют. Поэтому Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту где-нибудь выйти.

    • 17 января было объявлено о переходе 25-летнего Кругового в ЦСКА летом 2024 года.
    • Остаток сезона он проведет во второй команде «Зенита», если петербургский и московский клубы не договорятся о его выкупе или аренде.
    • В нынешнем сезоне Круговой провел 18 матчей и сделал 2 голевые передачи.
    • Юрий Жирков выступал за «Зенит» в 2016–2021 годах. Завершил карьеру в 2022 году.
    • Мостовой завершил игровую карьеру в 2005 году.
    • Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев называл Александра Мостового в качестве кандидата на пост главного тренера команды. Команду из Красноярска в итоге возглавил Андрей Тихонов.
    • Мостовой ранее сообщил, что ему нужно учиться еще год для получения тренерской лицензии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    ScarlettOgusania
    1705598547
    после ссылки Кругового в бом.жевик-2, ещё неизвестно в какой форме он оттуда вернётся в конюшню, поэтому запросто може присесть на лавку и там) играть и получать опыт с бразилами и играть с молодёжью, чтобы только "форму не потерять", не одно и то же!
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    СпорЦмен
    1705599434
    У Мостового в Зените, неплохо бы получилось "Прениси, подай, иди и не мешай" или полы помыть. :)))
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