Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал трансфер защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА и ответил на вопрос, смог бы сейчас помочь питерскому клубу Юрий Жирков.
– Была информация, что вас приглашали в «Енисей».
– Да, была какая-то информация. Дальше не пошло.
– Вы бы хотели в будущем поработать в Красноярске или где-то еще?
– На данный момент у меня нет ответа.
– Вчера Круговой перешел в ЦСКА. Слышали?
– Да, слышал. Я удивился даже. Футболист в запасе, столько денег предлагали, просто кошмар... Правильно сделал Данил, что перешел в ЦСКА. Там он будет играть 100 процентов. Хороший защитник.
– «Зенит» сильно потеряет с уходом Кругового?
– Там в команде 10 бразильцев, что они потеряют? Тем более Круговой не был основным игроком.
– Вчера болельщики говорили, чтобы возвращали Жиркова. Помог бы он «Зениту»?
– Конечно. Выйти на пять-десять минут? Спокойно. В «Зените» же больше игрового времени не дадут. Там бразильцы играют. Поэтому Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту где-нибудь выйти.
- 17 января было объявлено о переходе 25-летнего Кругового в ЦСКА летом 2024 года.
- Остаток сезона он проведет во второй команде «Зенита», если петербургский и московский клубы не договорятся о его выкупе или аренде.
- В нынешнем сезоне Круговой провел 18 матчей и сделал 2 голевые передачи.
- Юрий Жирков выступал за «Зенит» в 2016–2021 годах. Завершил карьеру в 2022 году.
- Мостовой завершил игровую карьеру в 2005 году.
- Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев называл Александра Мостового в качестве кандидата на пост главного тренера команды. Команду из Красноярска в итоге возглавил Андрей Тихонов.
- Мостовой ранее сообщил, что ему нужно учиться еще год для получения тренерской лицензии.