Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал трансфер защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА и ответил на вопрос, смог бы сейчас помочь питерскому клубу Юрий Жирков.

– Была информация, что вас приглашали в «Енисей».

– Да, была какая-то информация. Дальше не пошло.

– Вы бы хотели в будущем поработать в Красноярске или где-то еще?

– На данный момент у меня нет ответа.

– Вчера Круговой перешел в ЦСКА. Слышали?

– Да, слышал. Я удивился даже. Футболист в запасе, столько денег предлагали, просто кошмар... Правильно сделал Данил, что перешел в ЦСКА. Там он будет играть 100 процентов. Хороший защитник.

– «Зенит» сильно потеряет с уходом Кругового?

– Там в команде 10 бразильцев, что они потеряют? Тем более Круговой не был основным игроком.

– Вчера болельщики говорили, чтобы возвращали Жиркова. Помог бы он «Зениту»?

– Конечно. Выйти на пять-десять минут? Спокойно. В «Зените» же больше игрового времени не дадут. Там бразильцы играют. Поэтому Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту где-нибудь выйти.