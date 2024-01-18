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    Раскрыты подробности конфликтов Моуринью в «Роме»

    Жозе Моуринью разозлился после того, как владелец «Ромы» Дэн Фридкин сообщил ему об увольнении с поста главного тренера римского клуба. По данным Il Corriere dello Sport, Фридкин указал специалисту на определенные недостатки, а португалец обвинил его в невыполненных обещаниях.

    «Рома» не планировала продлевать контракт с Моуринью после лета 2024 года. Более того, Фридкин уже дважды собирался уволить португальца в прошлом году: сначала после проигрыша по пенальти «Севилье» в финале Лиги Европы, а затем после разгрома от «Дженоа» в 6-м туре Серии A в сентябре.

    Владельцы «Ромы» были недовольны жалобами тренера на судейство и трансферную политику. Летом в знак протеста из-за того, что клуб не подписал центрфорварда Моуринью позировал для фото вместе с членами своего тренерского штаба, оставив место для еще одного человека.

    Еще одной причиной увольнения Моуринью стали конфликты с некоторыми игроками Леонардо Спинаццолой, Лоренцо Пеллегрини, Ренату Саншешем и Крисом Смоллинг. Сообщается, что португалец в октябре иронизировал над неудовлетворительной физической формой Смоллинга.

    • Моуринью возглавлял «Рому» с мая 2021 года.
    • Он привел команду к победе в Лиге конференций-2021/22 и к финалу Лиги Европы-2022/23.
    • В текущем чемпионате Италии «Рома» занимает 9 место с 29 очками после 20 матчей.
    • Новым главным тренером команды стал Даниэле Де Росси.

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии (1)
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    Aleksey!
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    Как же в Англии раньше по 20 лет тренировали Арсенал и Ман.Юн. одни и те же тренеры?... Почему же 2 года финалы еврокубков, а тут немного пошло не так, сразу вон...
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