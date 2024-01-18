Раскрыты подробности конфликтов Моуринью в «Роме»

Жозе Моуринью разозлился после того, как владелец «Ромы» Дэн Фридкин сообщил ему об увольнении с поста главного тренера римского клуба. По данным Il Corriere dello Sport, Фридкин указал специалисту на определенные недостатки, а португалец обвинил его в невыполненных обещаниях.

«Рома» не планировала продлевать контракт с Моуринью после лета 2024 года. Более того, Фридкин уже дважды собирался уволить португальца в прошлом году: сначала после проигрыша по пенальти «Севилье» в финале Лиги Европы, а затем после разгрома от «Дженоа» в 6-м туре Серии A в сентябре.

Владельцы «Ромы» были недовольны жалобами тренера на судейство и трансферную политику. Летом в знак протеста из-за того, что клуб не подписал центрфорварда Моуринью позировал для фото вместе с членами своего тренерского штаба, оставив место для еще одного человека.

Еще одной причиной увольнения Моуринью стали конфликты с некоторыми игроками Леонардо Спинаццолой, Лоренцо Пеллегрини, Ренату Саншешем и Крисом Смоллинг. Сообщается, что португалец в октябре иронизировал над неудовлетворительной физической формой Смоллинга.