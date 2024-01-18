Булыкин предложил нового тренера для сборной России: «Это было бы суперздорово»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин порассуждал о возможном трудоустройстве Жозе Моуринью в РФ.

«Если «Спартак» денег заплатит, то, конечно, он приедет. Можно его и в нашу сборную России взять. Все-таки Карпину тяжело, он разрывается между клубом и сборной.

А так, Моуринью может взять сборную и посмотреть со стороны, что у нас происходит в чемпионате. Может быть, дать какие-то советы, как развиваться чемпионату России.

Это легендарный человек. Если он будет в каком-то клубе РПЛ, то это будет очень большой плюс для всего чемпионата.

Про сборную я уже сказал, это было бы суперздорово, но, думаю, вряд ли он захочет без международных игр где-то тренировать», – сказал Булыкин.