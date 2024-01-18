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    • Булыкин предложил нового тренера для сборной России: «Это было бы суперздорово»

    Булыкин предложил нового тренера для сборной России: «Это было бы суперздорово»

    Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин порассуждал о возможном трудоустройстве Жозе Моуринью в РФ.

    «Если «Спартак» денег заплатит, то, конечно, он приедет. Можно его и в нашу сборную России взять. Все-таки Карпину тяжело, он разрывается между клубом и сборной.

    А так, Моуринью может взять сборную и посмотреть со стороны, что у нас происходит в чемпионате. Может быть, дать какие-то советы, как развиваться чемпионату России.

    Это легендарный человек. Если он будет в каком-то клубе РПЛ, то это будет очень большой плюс для всего чемпионата.

    Про сборную я уже сказал, это было бы суперздорово, но, думаю, вряд ли он захочет без международных игр где-то тренировать», – сказал Булыкин.

    • Моуринью позавчера уволили из «Ромы».
    • Он может сменить Хави в «Барселоне».
    • Португалец пока не работал с национальными сборными.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии (4)
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    fakeid
    1705573475
    он говорил, что никогда не возглавит сборную, потому что ему нужно 60 матчей в году, а не, условно, 15
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    СпорЦмен
    1705573557
    На сколько я помню, Моуриньо, кто помнит, сказал, что если он поедет в Россию, то только тренировать ЦСКА, потому что только этому клубы можно перенести матчи в чемпионате страны на фоне игр в ЛЧ. :))) Ну, есть те кто помнят эти слова?
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    MaxRnD
    1705579369
    В сборной клоуны не нужны, а вот Бекиевичу надо дать шанс
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