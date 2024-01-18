Новичок «Зенита» советовался с Малкомом и Клаудиньо перед трансфером

Новый центральный защитник «Зенита» Нино рассказал, как принималось решение о переходе в петербургский клуб.

– Есть ряд вещей, которые сильно повлияли на принятие этого решения. Главным образом, настрой «Зенита» – клуб был предельно конкретен и максимально уверен в том, что хочет видеть меня в своем составе. Петербуржцы вели себя уважительно и корректно с «Флуминенсе», моим прошлым клубом, и это тоже было крайне важно для меня.

Я разговаривал с Малкомом, с которым играл вместе в олимпийской сборной Бразилии – он очень лестно отозвался о городе и «Зените», сказал, что был счастлив здесь, и что я тоже буду.

Плюс я был знаком с Клаудиньо, еще одним моим партнером по олимпийской команде. И все они говорили в один голос, чтобы я приезжал, что здесь есть Виллиам де Оливейра и другие бразильцы, которые обязательно помогут мне.

– Из всех бразильских игроков «Зенита» с Клаудиньо у вас самые близкие отношения?

– Да, только с ним у меня был опыт совместного выступления. Остальных я либо не застал в Бразилии, либо играл против них. А с Клаудиньо мы делили одну раздевалку.

– Речь про олимпийскую сборную, так?

– Да, совершенно верно, на Играх в Токио.