В «Ахмате» раскрыли подробности перехода бразильца Ловата

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, на каких условиях клуб заполучил левого защитника Лукаса Ловата.
«Ловат расторг контракт со «Слованом» и свободным агентом перешел в наш клуб. «Ахмат» подписал защитника сроком на три года, и мы довольны этим переходом. Это одно из тех усилений, о которых мы говорили ранее», – заявил Айдамиров.
- Рыночная стоимость бразильца – 600 тысяч евро.
- Он был в «Словане» ровно 4 года.
- За этот период Ловат провел 88 матчей, в том числе в квалификации ЛЧ, забил 3 гола и сделал 16 ассистов.