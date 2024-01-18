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    В «Ахмате» раскрыли подробности перехода бразильца Ловата

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, на каких условиях клуб заполучил левого защитника Лукаса Ловата.

    «Ловат расторг контракт со «Слованом» и свободным агентом перешел в наш клуб. «Ахмат» подписал защитника сроком на три года, и мы довольны этим переходом. Это одно из тех усилений, о которых мы говорили ранее», – заявил Айдамиров.

    • Рыночная стоимость бразильца – 600 тысяч евро.
    • Он был в «Словане» ровно 4 года.
    • За этот период Ловат провел 88 матчей, в том числе в квалификации ЛЧ, забил 3 гола и сделал 16 ассистов.

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    Источник: Sport24

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