В «Ахмате» раскрыли подробности перехода бразильца Ловата

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, на каких условиях клуб заполучил левого защитника Лукаса Ловата.

«Ловат расторг контракт со «Слованом» и свободным агентом перешел в наш клуб. «Ахмат» подписал защитника сроком на три года, и мы довольны этим переходом. Это одно из тех усилений, о которых мы говорили ранее», – заявил Айдамиров.