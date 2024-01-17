Мостовой рассказал, считает ли он Карпина топ-тренером

Александр Мостовой порассуждал о тренерской карьере своего бывшего одноклубника Валерия Карпина.

«Валерий Карпин за свою тренерскую карьеру ничего не выиграл – он уже в качестве тренера больше 10 лет. Он не один такой, есть еще такие тренеры.

Можно выигрывать с «Зенитом» все подряд, потому что ты там должен это делать, а в «Ростове» или «Урале» ничего не выиграешь. Нужно спокойнее относиться к этому.

Карпин – просто тренер, как и все остальные. Можно ли назвать его топ-тренером? Все футбольные люди зададут встречный вопрос – назовите сильного, хорошего, слабого и отличного тренера. У журналистов это есть, а определяют они с помощью трофеев – с этим я согласен.

Когда тренер, выигравший титулы с одним клубом, переходит в другую команду и его убирают через три месяца, он становится плохим специалистом? Нельзя бросаться такими словами.

В футболе все давно придумано: кто-то выстреливает, а кто-то нет. Эмери в России был непонятно кем, а потом в «Севилье» три раза подряд выиграл Лигу Европы.

Моуринью в свое время много выиграл, а сейчас его отовсюду убирают, но он побеждал с сильными командами, которые тратили по 100-200 миллионов, – еще бы не побеждал. Дайте мне сейчас 100 миллионов, я построю хороший дом и буду тоже рассказывать всякое.

Люди, которые отдали футболу всю свою жизнь, для меня всегда будут выше тех, кто случайно попал в футбол», – заявил Мостовой.