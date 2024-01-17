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    • Быстров: «Предложил бы Моуринью возглавить «Спартак». Для чего тратить деньги на каких-то клоунов?»

    Быстров: «Предложил бы Моуринью возглавить «Спартак». Для чего тратить деньги на каких-то клоунов?»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров считает, что Жозе Моуринью является хорошим кандидатом на пост наставника красно-белых. Португалец 16 января оставил должность главного тренера «Ромы».

    «Жозе – великий победитель. Он умеет выигрывать титулы, он приносит радость болельщикам. Некоторым надоело, что он получал красные карточки, а мне это не надоело, мне это приносило удовольствие, потому что Жозе привык побеждать.

    Когда идет что‑то не по его плану, он бесится. Не столько бесится из‑за футболистов, сколько на самого себя, потому что у него что‑то не получается.

    Отставка логичная. Я бы на месте руководителей «Спартака» вложил бы деньги и предложил бы ему возглавить клуб. Для чего тратить деньги на каких‑то клоунов, ежели можно просто взять великого человека, который вокруг команды выстроит империю, которая будет приносить пользу и бороться за титулы, брать кубки», – сказал Быстров.

    • «Спартак» находится на 5 месте в РПЛ с 30 очками после 18 туров.
    • Команду с лета 2022 года возглавляет Гильермо Абаскаль. Под его руководством красно-белые выиграли бронзовые медали в прошлом сезоне.
    • Различные клубы под руководством Моуринью выиграли в общей сложности 26 трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов, по одной в Кубке УЕФА, Лиге Европы и Лиге конференций.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (9)
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    NewLife
    1705480295
    Клоун это ты, Володька. С таких умников мол "ежели можно просто взять" и начинается всюду бардак.
    Ответить
    mahan
    1705480746
    Моуринью для нашего чемпионата в любой команде сделал бы много хорошего. Но проблема в том, что он не поедет к нам, из-за того, что мы не играем на международных соревнованиях.
    Ответить
    Цугундeр
    1705481689
    Володька...)) С утра сбегал уже?)
    Ответить
    Cleaner
    1705482859
    Зачем Моуриньо тратить свое время на "КАКИХ ТО КЛОУНОВ" в Спартаке??? Ну ржу ни могу!!!...)))
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    Василевс Ромеев
    1705483580
    Быстров пусть Зареме подкинет эту "гениальную" идею.
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    СпорЦмен
    1705485304
    Гвардиолу сразу! :)))
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