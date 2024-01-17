Быстров: «Предложил бы Моуринью возглавить «Спартак». Для чего тратить деньги на каких-то клоунов?»

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров считает, что Жозе Моуринью является хорошим кандидатом на пост наставника красно-белых. Португалец 16 января оставил должность главного тренера «Ромы».
«Жозе – великий победитель. Он умеет выигрывать титулы, он приносит радость болельщикам. Некоторым надоело, что он получал красные карточки, а мне это не надоело, мне это приносило удовольствие, потому что Жозе привык побеждать.
Когда идет что‑то не по его плану, он бесится. Не столько бесится из‑за футболистов, сколько на самого себя, потому что у него что‑то не получается.
Отставка логичная. Я бы на месте руководителей «Спартака» вложил бы деньги и предложил бы ему возглавить клуб. Для чего тратить деньги на каких‑то клоунов, ежели можно просто взять великого человека, который вокруг команды выстроит империю, которая будет приносить пользу и бороться за титулы, брать кубки», – сказал Быстров.
- «Спартак» находится на 5 месте в РПЛ с 30 очками после 18 туров.
- Команду с лета 2022 года возглавляет Гильермо Абаскаль. Под его руководством красно-белые выиграли бронзовые медали в прошлом сезоне.
- Различные клубы под руководством Моуринью выиграли в общей сложности 26 трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов, по одной в Кубке УЕФА, Лиге Европы и Лиге конференций.