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    • Ненахов назвал фамилию игрока, чей приход стал переломным моментом для «Локомотива»

    Ненахов назвал фамилию игрока, чей приход стал переломным моментом для «Локомотива»

    Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, благодаря кому стал прогрессировать в команде.

    – Важно, что нынешний футбол, который ставят в «Локомотиве», подошел тебе?

    – Думаю, так и есть. Стиль, который Галактионов хочет видеть, подошел именно мне. Некоторые тренеры ставят тебя в определенные рамки: «парень, ты крайний защитник, никуда не лезь».

    Но я не такой игрок. Больше люблю импровизировать, смещаться в середину, подключаться к атаке через центр. Мне нравится, когда дают импровизировать. И Михаил Михайлович в этом плане никого не загоняет в рамки. В этом плане ему огромное спасибо.

    – Каждому очень важно найти своего тренера.

    – Точно. Самое интересное, что когда он тренировал юношескую, а потом – молодежную сборную, у нас как‑то вообще не сходились пути. Ему, как понимаю, в те времена я не особо нравился.

    Но когда Галактионов пришел в «Локомотив», ситуация кардинально перевернулась. И это не случилось сразу, нам надо было какое‑то время притереться друг к другу: чтобы ему понять какой я футболист, а мне – какой он тренер.

    Сейчас всем понятно, что Галактионов проводит великолепную работу в «Локомотиве», благодаря ему не только я, но и другие ребята выросли. Тот же Наир сделал кучу голевых действий. Даже Дзюба нашел вторую молодость. Как видите, он не только показывает результат, но и развивает игроков.

    – Был момент, когда случился этот слом в парадигме и пошел путь наверх?

    – Если говорить про весь «Локомотив» – то это, очевидно, приход Дзюбы. А если конкретно про меня, то это матч со «Спартаком» на Кубок – первая игра после перерыва, когда меня сразу поставили в старте. Это был сигнал, что Михаил Михайлович в меня поверил, и я постарался его не подвести.

    • 25-летний Ненахов играет за железнодорожников с лета 2021 года.
    • Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года.
    • Дзюба стал игроком красно-зеленых 8 февраля 2023 года.
    • В нынешнем сезоне Ненахов провел 22 матча и отметился 1 голевой передачей.

    Источник: «Матч ТВ»

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