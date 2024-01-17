Ненахов назвал фамилию игрока, чей приход стал переломным моментом для «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, благодаря кому стал прогрессировать в команде.

– Важно, что нынешний футбол, который ставят в «Локомотиве», подошел тебе?

– Думаю, так и есть. Стиль, который Галактионов хочет видеть, подошел именно мне. Некоторые тренеры ставят тебя в определенные рамки: «парень, ты крайний защитник, никуда не лезь».

Но я не такой игрок. Больше люблю импровизировать, смещаться в середину, подключаться к атаке через центр. Мне нравится, когда дают импровизировать. И Михаил Михайлович в этом плане никого не загоняет в рамки. В этом плане ему огромное спасибо.

– Каждому очень важно найти своего тренера.

– Точно. Самое интересное, что когда он тренировал юношескую, а потом – молодежную сборную, у нас как‑то вообще не сходились пути. Ему, как понимаю, в те времена я не особо нравился.

Но когда Галактионов пришел в «Локомотив», ситуация кардинально перевернулась. И это не случилось сразу, нам надо было какое‑то время притереться друг к другу: чтобы ему понять какой я футболист, а мне – какой он тренер.

Сейчас всем понятно, что Галактионов проводит великолепную работу в «Локомотиве», благодаря ему не только я, но и другие ребята выросли. Тот же Наир сделал кучу голевых действий. Даже Дзюба нашел вторую молодость. Как видите, он не только показывает результат, но и развивает игроков.

– Был момент, когда случился этот слом в парадигме и пошел путь наверх?

– Если говорить про весь «Локомотив» – то это, очевидно, приход Дзюбы. А если конкретно про меня, то это матч со «Спартаком» на Кубок – первая игра после перерыва, когда меня сразу поставили в старте. Это был сигнал, что Михаил Михайлович в меня поверил, и я постарался его не подвести.