Галактионов высказался о возможном продлении «Локо» контракта с Дзюбой

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос об автоматическом продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.
«Дзюба – молодец! Профессионально относится к своему делу, здорово работает, подстегивает команду. Его настрой, поддержка других, внутренняя энергетика – все показывает, что мы идем в правильном направлении.
Автопродление? Такой пункт есть. Раскрывать детали контракта не имею права. Самое главное на сегодня – это достижения команды. А если команда будет выигрывать, то и ребята будут востребованы и все у них будет хорошо. Об этом мы говорили с игроками на командном собрании», – сказал Галактионов.
- 35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.
- Ранее московский клуб опроверг информацию о наличии предложений у игрока от «Шанхай Шэньхуа».