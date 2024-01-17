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    • Галактионов высказался о возможном продлении «Локо» контракта с Дзюбой

    Галактионов высказался о возможном продлении «Локо» контракта с Дзюбой

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос об автоматическом продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

    «Дзюба – молодец! Профессионально относится к своему делу, здорово работает, подстегивает команду. Его настрой, поддержка других, внутренняя энергетика – все показывает, что мы идем в правильном направлении.

    Автопродление? Такой пункт есть. Раскрывать детали контракта не имею права. Самое главное на сегодня – это достижения команды. А если команда будет выигрывать, то и ребята будут востребованы и все у них будет хорошо. Об этом мы говорили с игроками на командном собрании», – сказал Галактионов.

    • 35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.
    • Ранее московский клуб опроверг информацию о наличии предложений у игрока от «Шанхай Шэньхуа».

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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