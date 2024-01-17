Галактионов высказался о возможном продлении «Локо» контракта с Дзюбой

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос об автоматическом продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

«Дзюба – молодец! Профессионально относится к своему делу, здорово работает, подстегивает команду. Его настрой, поддержка других, внутренняя энергетика – все показывает, что мы идем в правильном направлении.

Автопродление? Такой пункт есть. Раскрывать детали контракта не имею права. Самое главное на сегодня – это достижения команды. А если команда будет выигрывать, то и ребята будут востребованы и все у них будет хорошо. Об этом мы говорили с игроками на командном собрании», – сказал Галактионов.