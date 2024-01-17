В махачкалинском «Динамо» назвали условие для приглашения Кокорина

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов не исключил приглашения в команду нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

– Созваниваетесь ли с Александром Кокориным, который при вас появился в «Спартаке»?

– Тоже друг друга поздравляем, когда есть поводы. Наблюдаю за его карьерой. Думаю, он еще не все сказал в футболе.

– Хотите сказать, что чемпионат Кипра – это слишком низкий для него уровень?

– Нет, не хочу принижать чемпионат Кипра. Но, зная возможности Саши, ему точно еще есть куда двигаться.

– Если Махачкала выйдет в РПЛ, предложите ему контракт? Он же в свое время уже переходил в «Анжи», но не провел ни одного матча, вскоре вернувшись в «Динамо».

– Хорошая мысль. Кокорин нам точно поможет. Если решим задачу по выходу в РПЛ, то летом подумаем над этим вариантом. Почему нет?

Российский нападающий серьезного уровня всегда находится в списках футбольных руководителей. Возраст еще позволяет Саше двигаться вперед, развиваться. Но нам сначала надо выйти в РПЛ.