В махачкалинском «Динамо» назвали условие для приглашения Кокорина

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов не исключил приглашения в команду нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.
– Созваниваетесь ли с Александром Кокориным, который при вас появился в «Спартаке»?
– Тоже друг друга поздравляем, когда есть поводы. Наблюдаю за его карьерой. Думаю, он еще не все сказал в футболе.
– Хотите сказать, что чемпионат Кипра – это слишком низкий для него уровень?
– Нет, не хочу принижать чемпионат Кипра. Но, зная возможности Саши, ему точно еще есть куда двигаться.
– Если Махачкала выйдет в РПЛ, предложите ему контракт? Он же в свое время уже переходил в «Анжи», но не провел ни одного матча, вскоре вернувшись в «Динамо».
– Хорошая мысль. Кокорин нам точно поможет. Если решим задачу по выходу в РПЛ, то летом подумаем над этим вариантом. Почему нет?
Российский нападающий серьезного уровня всегда находится в списках футбольных руководителей. Возраст еще позволяет Саше двигаться вперед, развиваться. Но нам сначала надо выйти в РПЛ.
- Махачкалинское «Динамо» лидирует в Первой лиге с 37 очками после 20 туров.
- 32-летний Кокорин провел в нынешнем сезоне за «Арис» из Лимассола 18 матчей, забил 5 голов, отдал 2 передачи.