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    • В махачкалинском «Динамо» назвали условие для приглашения Кокорина

    В махачкалинском «Динамо» назвали условие для приглашения Кокорина

    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов не исключил приглашения в команду нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

    – Созваниваетесь ли с Александром Кокориным, который при вас появился в «Спартаке»?

    – Тоже друг друга поздравляем, когда есть поводы. Наблюдаю за его карьерой. Думаю, он еще не все сказал в футболе.

    – Хотите сказать, что чемпионат Кипра – это слишком низкий для него уровень?

    – Нет, не хочу принижать чемпионат Кипра. Но, зная возможности Саши, ему точно еще есть куда двигаться.

    – Если Махачкала выйдет в РПЛ, предложите ему контракт? Он же в свое время уже переходил в «Анжи», но не провел ни одного матча, вскоре вернувшись в «Динамо».

    – Хорошая мысль. Кокорин нам точно поможет. Если решим задачу по выходу в РПЛ, то летом подумаем над этим вариантом. Почему нет?

    Российский нападающий серьезного уровня всегда находится в списках футбольных руководителей. Возраст еще позволяет Саше двигаться вперед, развиваться. Но нам сначала надо выйти в РПЛ.

    • Махачкалинское «Динамо» лидирует в Первой лиге с 37 очками после 20 туров.
    • 32-летний Кокорин провел в нынешнем сезоне за «Арис» из Лимассола 18 матчей, забил 5 голов, отдал 2 передачи.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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