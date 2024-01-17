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    • Быстров скептически отреагировал на возможный переход Антона Миранчука в «Бешикташ»

    Быстров скептически отреагировал на возможный переход Антона Миранчука в «Бешикташ»

    Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров считает, что 28-летнему хавбеку «Локомотива» Антону Миранчуку не стоит переходить в «Бешикташ».

    «На мой взгляд, в таком возрасте не стоит уезжать в Европу. Нужно приносить пользу в своем клубе. Если не получается закрепиться в основном составе «Локомотива», надо искать другой вариант.

    Попасть куда‑то дальше через «Бешикташ»? Нет шансов. Если хочется сменить обстановку и поиграть в чемпионате Турции – это да. Но не для того, чтобы через «Бешикташ» перейти в чемпионат Италии, где Лешка играет.

    Леша Миранчук перспективнее Антона, Леша только сейчас начинает себя проявлять. Видимо, заканчивается контракт и надо себя проявлять, подписывать новый. Леша сейчас играет хорошо.

    Что касается Антона, думаю, это игра агентов. Подогревают интерес, все как обычно. Где тренер «Бешикташа» Фернанду Сантуш Антошку Миранчука видел, мне интересно.

    Миранчуку надо сперва закрепиться в основном составе у себя в клубе. Как можно пробовать себя в Европе, где команды хорошего уровня? Ехать на банку?

    Поехал бы я? Нет, конечно. Там закрепиться тяжелее, там тебя никто целовать в одно место не будет. Там надо проявлять себя на каждой тренировке. И что, Антон сейчас с теплого дивана поедет? Фантазеры», – сказал Быстров.

    • В текущем сезоне Миранчук провел 24 матча за «Локомотив», забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач.
    • Контракт Миранчука с железнодорожниками рассчитан до конца текущего сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    ilichkadr
    1705473957
    Вова, какой Фернанду Сантуш, если он уже не тренер Бешикташа, а сборной Польши?
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