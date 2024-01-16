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    Ротенберг отреагировал на увольнение Моуринью из «Ромы»

    Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг высказался об отставке Жозе Моуринью.

    – Вы иногда сравниваете хоккей с футболом, говоря, что в любом виде спорта нужно показывать тотальную доминирующую игру. Как вы относитесь к свежей теме, что Жозе Моуринью уволен из «Ромы»?

    – Я не знаю всех деталей, но уверен – каждый тренер должен работать над собой ежедневно. Учиться и развиваться постоянно. Нельзя стоять на месте! Даже если ты такой уважаемый и заслуженный, как Жозе Моуринью.

    Нужно всегда вносить что‑то новое в игровую систему и тренировочный процесс. Какой легендой бы ты ни был, каждый день нужно доказывать, кто ты есть.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1705418043
    С таким составом, как у Ромы, серию А не выиграть. С Моуриньо или без него...
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