Ротенберг отреагировал на увольнение Моуринью из «Ромы»

Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг высказался об отставке Жозе Моуринью.

«Рома» объявила об уходе португальца сегодня утром.

Его сменил Даниэле Де Росси.

«Рома» идет на 9-м месте в Серии А после 20 туров.

– Вы иногда сравниваете хоккей с футболом, говоря, что в любом виде спорта нужно показывать тотальную доминирующую игру. Как вы относитесь к свежей теме, что Жозе Моуринью уволен из «Ромы»?

– Я не знаю всех деталей, но уверен – каждый тренер должен работать над собой ежедневно. Учиться и развиваться постоянно. Нельзя стоять на месте! Даже если ты такой уважаемый и заслуженный, как Жозе Моуринью.

Нужно всегда вносить что‑то новое в игровую систему и тренировочный процесс. Какой легендой бы ты ни был, каждый день нужно доказывать, кто ты есть.