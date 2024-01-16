«Рома» объявила об уходе Моуринью

«Рома» заявила, что главный тренер команды Жозе Моуринью покидает свой пост. Вместе с ним уходят его технические ассистенты.

«Мы благодарим Жозе от имени всех в «Роме» за страсть и преданность делу, которые он проявил с момента своего прибытия в «джаллоросси».

У нас всегда будут прекрасные воспоминания о его руководстве, но мы считаем, что в интересах клуба необходимы немедленные изменения.

Мы желаем Жозе и его сотрудникам всего наилучшего в будущем», – сказали владельцы клуба Дэн и Райан Фридкины.

«Рома» объявила, что в ближайшее время объявит о дальнейших перестановках в руководстве первой команды.