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    «Рома» объявила об уходе Моуринью

    «Рома» заявила, что главный тренер команды Жозе Моуринью покидает свой пост. Вместе с ним уходят его технические ассистенты.

    «Мы благодарим Жозе от имени всех в «Роме» за страсть и преданность делу, которые он проявил с момента своего прибытия в «джаллоросси».

    У нас всегда будут прекрасные воспоминания о его руководстве, но мы считаем, что в интересах клуба необходимы немедленные изменения.

    Мы желаем Жозе и его сотрудникам всего наилучшего в будущем», – сказали владельцы клуба Дэн и Райан Фридкины.

    «Рома» объявила, что в ближайшее время объявит о дальнейших перестановках в руководстве первой команды.

    • Моуринью возглавлял «Рому» с мая 2021 года.
    • Он привел команду к победе в Лиге конференций-2021/22 и к финалу Лиги Европы-2022/23.
    • В текущем чемпионате Италии «Рома» занимает 9 место с 29 очками после 20 матчей.

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    Источник: официальный сайт «Ромы»

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    Сегодня, 11:44
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    Комментарии (4)
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    Дубина
    1705395066
    О как!!!
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    MaxRnD
    1705396772
    До руководителей ФК Эстония через четыре года дошло, что связались с аферистом ...
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    Deisler
    1705397431
    "«Рома» объявила, что в ближайшее время объявит..."
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    Цугундeр
    1705397816
    Мавр сделал свое "дело" ... Покрутил в руке контракт , скомкал , поморщился и оставил дверь открытой настежь.
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