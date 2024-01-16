РФС не будет разбирать скандальный жест Медведева в адрес «Спартака»: известна причина

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев, вероятно, избежит наказания за свой скандальный жест, адресованный «Спартаку».

РФС не собирается разбирать эту ситуацию по собственной инициативе.

«Исходим из того, что вопросы такого уровня должны решать клубы и, при необходимости, вмешиваться лига. Это далеко не первый случай, когда клубы, умышленно или неумышленно, а также с разной степенью грубости провоцируют друг друга.

РФС исторически не вмешивался в подобные ситуации. Клубы вполне способны защитить свои интересы, либо в такие ситуации может вмешиваться лига, если считает это необходимым», – сказал источник, близкий к руководству РФС.