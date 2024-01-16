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    • РФС не будет разбирать скандальный жест Медведева в адрес «Спартака»: известна причина

    РФС не будет разбирать скандальный жест Медведева в адрес «Спартака»: известна причина

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев, вероятно, избежит наказания за свой скандальный жест, адресованный «Спартаку».

    РФС не собирается разбирать эту ситуацию по собственной инициативе.

    «Исходим из того, что вопросы такого уровня должны решать клубы и, при необходимости, вмешиваться лига. Это далеко не первый случай, когда клубы, умышленно или неумышленно, а также с разной степенью грубости провоцируют друг друга.

    РФС исторически не вмешивался в подобные ситуации. Клубы вполне способны защитить свои интересы, либо в такие ситуации может вмешиваться лига, если считает это необходимым», – сказал источник, близкий к руководству РФС.

    • «Зенит» и «Спартак» сыграют в 19-м туре РПЛ в Санкт-Петербурге в начале марта.
    • Петербургский клуб удалил ролик с жестом Медведева.
    • Позицию президента РПЛ по этой ситуации можно узнать здесь.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:23
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Cleaner
    1705417915
    Причина одна: в РФС все КУПЛЕНО Зенитом!
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    Дубина
    1705418600
    А кто то ожидал другого?? Против своих они пойдут??? хахаха
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    Napaleon Banapart
    1705419141
    Забыли кто вас ..бет и кормит??? - орал в трубку Медведев...
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    шахта Заполярная
    1705419182
    Лучшим наказанием - это победа Спартака. А - это не наказание, уу, тю тю, так делать нельзя, а на большее у рфс духу не хватит. Тем более самих себя наказывать
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    Номэд
    1705419445
    Блохастые против блохастых? Это будет тогда сюр.
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    VVM1964
    1705420498
    "Ворон ворону глаз не выклюет" - одна же шайка-лейка !!! (((
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