Президент РПЛ прокомментировал оскорбительный жест Медведева в адрес «Спартака»

Александр Алаев, президент РПЛ, высказался по скандальной ситуации этого вечера.

«Зенит» опубликовал видео, где генеральный директор Александр Медведев показал неприличный жест в адрес «Спартака».

Позже петербуржцы удалили ролик, так как он был опубликован без согласования с руководством.

«Зенит» и «Спартак» сыграют в марте в Санкт-Петербурге.

«Лига последовательно заявляет о важности взаимного уважения между клубами, футболистами и всеми субъектами футбола. Троллинг допустим, но у него есть мера и уместность, грубости футболу не нужны, мы продвигаем свой общий продукт, в качестве которого заинтересованы и спонсоры, и лига.

Хорошо, что инцидент случился не на стадионе во время матча и не спровоцировал большого конфликта. Тогда бы точно пришлось обращаться в комитет по этике. Клуб видео удалил, и это важный сигнал об осознании ошибки», – сказал Алаев.