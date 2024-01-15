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    • Президент РПЛ прокомментировал оскорбительный жест Медведева в адрес «Спартака»

    Президент РПЛ прокомментировал оскорбительный жест Медведева в адрес «Спартака»

    Александр Алаев, президент РПЛ, высказался по скандальной ситуации этого вечера.

    • «Зенит» опубликовал видео, где генеральный директор Александр Медведев показал неприличный жест в адрес «Спартака».
    • Позже петербуржцы удалили ролик, так как он был опубликован без согласования с руководством.
    • «Зенит» и «Спартак» сыграют в марте в Санкт-Петербурге.

    «Лига последовательно заявляет о важности взаимного уважения между клубами, футболистами и всеми субъектами футбола. Троллинг допустим, но у него есть мера и уместность, грубости футболу не нужны, мы продвигаем свой общий продукт, в качестве которого заинтересованы и спонсоры, и лига.

    Хорошо, что инцидент случился не на стадионе во время матча и не спровоцировал большого конфликта. Тогда бы точно пришлось обращаться в комитет по этике. Клуб видео удалил, и это важный сигнал об осознании ошибки», – сказал Алаев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.01.2024 23:25
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    Комментарии (7)
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    dimag
    1705350962
    Жест в студию!!!
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    ziborock
    1705351615
    А что там комментировать, каков поп, таков и приход! Больные люди! Не Дзюба такой, атмосфера в Зените такая, все про попы да про питюны у голубых!
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    VVM1964
    1705351993
    Тот случай, когда очень уместна фраза - СТЫДНО ЗА ЗЕНИТ, ОЧЕНЬ СТЫДНО !!! И даже без Гыгыгы !!!
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    Номэд
    1705352107
    Давно известно, что гендир у вшивых типичный уо, по морде его видно.
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    NewLife
    1705355137
    Алаев такой же бздун, как и Медведев, лучше бы уже молчал.
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    ivany4
    1705355252
    Это называется синдром недоедания колбасы.)) Не было ничего, а тут целый алтын. Правильно ленинградцы говорят: пришла якобы культурная элита, построили ел-ду и думают так будет продолжаться и дальше. Не выйдет, пора готовить броневик!)) Меня тут постоянно убеждали, что все это сплетни о руководстве клуба голубого льва. А не лучше ли задуматься, а почему лев голубой?! И почему ему поклоняется столько "народа"?
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1705355531
    Ой,как св инки всполошились, сразу жаловаться бросились! Вы уж это на самотёк не пускайте, сразу пишите в Спортлото! :)))
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