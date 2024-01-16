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    • Чистяков впервые прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Сочи»

    Чистяков впервые прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Сочи»

    Защитник Дмитрий Чистяков объяснил свое согласие сменить «Зенит» на «Сочи».

    – Не так много игрового времени было в последние месяцы, стали появляться травмы. В какой-то момент пришло предложение от «Сочи», и я согласился, потому что хочу играть, получать игровую практику и помочь команде остаться в Премьер-лиге.

    – Но вам там никто не гарантирует место в стартовом составе?

    – В любой команде никто не гарантирует место в старте, потому что все игроки хорошего уровня, нужно доказывать свое мастерство. Будем стараться.

    – С тренером «Сочи» Морено уже пообщались?

    – Пообщались, да. Но раскрывать разговор не буду, он останется между нами.

    – Как коллектив принял?

    – В команде приняли хорошо. Познакомились со всеми ребятами. С кем-то уже был знаком лично, с кем-то – заочно. Все нормально.

    – В «Зените» успели попрощаться?

    – Как такового прощания не получилось, потому что был отпуск, а сейчас ребята уехали на сборы. Просто в чат скинул сообщение, что ухожу. Пожелали удачи и побольше игрового времени.

    – После аренды рассчитываете вернуться в «Зенит» с новыми силами, чтобы бороться там за место в старте?

    – Сейчас хочу сконцентрироваться на работе в футбольном клубе «Сочи», а как будет дальше – покажет время.

    – Правда, что вы пошли ни понижение по зарплате ради этой аренды?

    – Не буду разглашать условия контракта. Если я в «Сочи», значит, меня все полностью устраивает.

    – Там многое может устраивать. Сочи – курортный город: море, горы.

    – Город красивый, хорошие стадион и команда. Сейчас самое главное выполнить задачу, которая стоит перед командой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1705414129
    Для меня это новый вызов. Буду расти. И пришел в клуб чтобы завоевать с ним чемпионство.
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