Чистяков впервые прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Сочи»

Защитник Дмитрий Чистяков объяснил свое согласие сменить «Зенит» на «Сочи».

– Не так много игрового времени было в последние месяцы, стали появляться травмы. В какой-то момент пришло предложение от «Сочи», и я согласился, потому что хочу играть, получать игровую практику и помочь команде остаться в Премьер-лиге.

– Но вам там никто не гарантирует место в стартовом составе?

– В любой команде никто не гарантирует место в старте, потому что все игроки хорошего уровня, нужно доказывать свое мастерство. Будем стараться.

– С тренером «Сочи» Морено уже пообщались?

– Пообщались, да. Но раскрывать разговор не буду, он останется между нами.

– Как коллектив принял?

– В команде приняли хорошо. Познакомились со всеми ребятами. С кем-то уже был знаком лично, с кем-то – заочно. Все нормально.

– В «Зените» успели попрощаться?

– Как такового прощания не получилось, потому что был отпуск, а сейчас ребята уехали на сборы. Просто в чат скинул сообщение, что ухожу. Пожелали удачи и побольше игрового времени.

– После аренды рассчитываете вернуться в «Зенит» с новыми силами, чтобы бороться там за место в старте?

– Сейчас хочу сконцентрироваться на работе в футбольном клубе «Сочи», а как будет дальше – покажет время.

– Правда, что вы пошли ни понижение по зарплате ради этой аренды?

– Не буду разглашать условия контракта. Если я в «Сочи», значит, меня все полностью устраивает.

– Там многое может устраивать. Сочи – курортный город: море, горы.

– Город красивый, хорошие стадион и команда. Сейчас самое главное выполнить задачу, которая стоит перед командой.