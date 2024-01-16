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    Гаджиев ответил на претензии Быстрова

    Экс-тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал высказывание Владимира Быстрова в свой адрес.

    • Ранее Быстров обвинил Гаджиева в трусливом футболе.
    • Они поработали вместе в «Анжи» в 2014 году.

    «Наверное, Быстров считает мой стиль игры трусливым, потому что я сам трус, ха-ха? Самое главное, чтобы футбол не был глупым. С приходом Владимира в «Анжи», нам как-то необходимо было вкраивать игрока в состав, причем в обязательном порядке.

    Тогда все звездные игроки ушли – у команды не было полноценного состава и с нашим невысоким уровнем игры мы ушли от игры в три центральных защитника. Это было непозволительно, но пришел Быстров и в ряде игр мы ради него играли в четыре защитника, чтобы была позиция на поле.

    Все для того, чтобы Быстров играл привычного левого хава. Видимо, он это забыл, но с его приходом мы полностью поменяли систему игры.

    Такова логика Быстрова. Чего ее обсуждать, если при схеме в пять защитников сборная Бразилии становилась чемпионом мира? Его слова не подлежат обсуждению, ведь Быстров резкий человек.

    Пускай говорит открыто, чем тихо за углом. Много вещей, конечно, не соответствует действительности, но зато он свободно о них упоминает. И мне это нравится!» – заявил Гаджиев.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии (2)
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    SLADE2019
    1705406663
    Хороший ты мужик, Гаджиев.
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