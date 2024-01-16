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    Бышовец оценил перспективы Абаскаля в «Спартаке»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о будущем наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в связи с перестановками в клубе.

    «Изменения в «Спартаке» меня не удивили. Команда всегда находится в движении, что может, и мешает объединению коллектива.

    Если уйдет Абаскаль, ничего удивительного не произойдет. Это постоянный процесс смены тренеров, что вполне и логично. Приходят новые люди, которые хотят прийти к единству развития клуба. Хотя прерогатива всегда должна оставаться за главным тренером.

    Видно, что Абаскаль все еще находится в поиске, что и сказалось на результате. Стабильности не было, это может повлиять на итог всего сезона.

    Приход нового тренера – всегда большая проблема. Если уйдет Абаскаль, будет сложно начинать с нуля. Думаю, это возможно в конце сезона. Это будет рациональнее», – сказал Бышовец.

    • В декабре 2023 года «Спартак» назначил Томаша Амарала на пост спортивного директора. В январе 2024-го Жоаким Пинту занял пост руководителя селекционного департамента московского клуба.
    • «Спартак» занимает 5 место в РПЛ с 30 очками после 18 туров.

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    Источник: Betonmobile

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