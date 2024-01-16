Бышовец оценил перспективы Абаскаля в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о будущем наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в связи с перестановками в клубе.

«Изменения в «Спартаке» меня не удивили. Команда всегда находится в движении, что может, и мешает объединению коллектива.

Если уйдет Абаскаль, ничего удивительного не произойдет. Это постоянный процесс смены тренеров, что вполне и логично. Приходят новые люди, которые хотят прийти к единству развития клуба. Хотя прерогатива всегда должна оставаться за главным тренером.

Видно, что Абаскаль все еще находится в поиске, что и сказалось на результате. Стабильности не было, это может повлиять на итог всего сезона.

Приход нового тренера – всегда большая проблема. Если уйдет Абаскаль, будет сложно начинать с нуля. Думаю, это возможно в конце сезона. Это будет рациональнее», – сказал Бышовец.