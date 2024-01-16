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    • Семин прокомментировал выступления Миранчука за «Аталанту»

    Семин прокомментировал выступления Миранчука за «Аталанту»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру Алексея Миранчука за «Аталанту»

    «Миранчук использует хорошо все игровое время, которое ему дают. Другое дело – непонятно, почему он не всегда в стартовом составе. На мой взгляд, сейчас у него складывается все хорошо. Нужно держать этот уровень», – сказал Семин.

    • В этом сезоне 28-летний Миранчук сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.
    • Сообщалось, что россиянин может уйти в аренду в зимнее трансферное окно.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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