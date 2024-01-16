Семин прокомментировал выступления Миранчука за «Аталанту»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру Алексея Миранчука за «Аталанту»
«Миранчук использует хорошо все игровое время, которое ему дают. Другое дело – непонятно, почему он не всегда в стартовом составе. На мой взгляд, сейчас у него складывается все хорошо. Нужно держать этот уровень», – сказал Семин.
- В этом сезоне 28-летний Миранчук сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.
- Сообщалось, что россиянин может уйти в аренду в зимнее трансферное окно.