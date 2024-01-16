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    • РФС организует ретроматчи «Спартака» с «Рубином» и «Ростовом»

    РФС организует ретроматчи «Спартака» с «Рубином» и «Ростовом»

    Российский футбольный союз (РФС) хочет организовать ретроматчи между командами легенд «Спартака», «Рубина» и «Ростова». По данным «Спорт-экспресса», игры могут быть проведены в Казани и Ростове-на-Дону. Ожидается, что матчи состоятся летом и осенью 2024 года.

    По планам организаторов, «Рубин» может быть представлен в составе образца конца 2000-х годов, когда казанская команда дважды подряд становилась чемпионом России. Состав «Ростова» же будет основываться на команде из середины 2010-х годов, когда клуб победил в Кубке России.

    • Ранее РФС запланировал организацию ретроматча между «Спартаком» и «Аланией», который должен состояться весной 2024 года во Владикавказе.
    • В прошлом году прошла встреча легенд «Локомотива» и ЦСКА.
    • Также РФС хочет организовать ретроматч звезд «Спартака» и ЦСКА.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Сегодня, 12:08
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    Комментарии (2)
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    Номэд
    1705396613
    А вот у вшивых даже сейчас нет игроков для ретро матчей, а уж в будущем и подавно. Одно педо-рио набрали.
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    Цугундeр
    1705397483
    Оголодавшие в Маскве розовые легенды не против пососать толстолобика и за обе щеки уплести эчпочмак. Ииииихххмооо!!!)))
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