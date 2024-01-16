РФС организует ретроматчи «Спартака» с «Рубином» и «Ростовом»

Российский футбольный союз (РФС) хочет организовать ретроматчи между командами легенд «Спартака», «Рубина» и «Ростова». По данным «Спорт-экспресса», игры могут быть проведены в Казани и Ростове-на-Дону. Ожидается, что матчи состоятся летом и осенью 2024 года.

По планам организаторов, «Рубин» может быть представлен в составе образца конца 2000-х годов, когда казанская команда дважды подряд становилась чемпионом России. Состав «Ростова» же будет основываться на команде из середины 2010-х годов, когда клуб победил в Кубке России.