Линекер высказался о новой награде Месси

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне журналист Гари Линекер высказался об очередной индивидуальной награде аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

«8 наград The Best. 8 «Золотых мячей». 17 лет подряд в команде года. Победитель всего. Какая поистине выдающаяся карьера», – написал Линекер, сопроводив сообщение смайлами с аплодисментами.