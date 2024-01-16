Линекер высказался о новой награде Месси

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне журналист Гари Линекер высказался об очередной индивидуальной награде аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.
«8 наград The Best. 8 «Золотых мячей». 17 лет подряд в команде года. Победитель всего. Какая поистине выдающаяся карьера», – написал Линекер, сопроводив сообщение смайлами с аплодисментами.
- В понедельник в Лондоне прошла церемония вручения наград The Best от ФИФА.
- Месси победил в номинации «Игрок года», опередив Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
- Для него это восьмая награда The Best с учетом предыдущих форматов приза игроку года от ФИФА.