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    Линекер высказался о новой награде Месси

    Бывший нападающий сборной Англии, а ныне журналист Гари Линекер высказался об очередной индивидуальной награде аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

    «8 наград The Best. 8 «Золотых мячей». 17 лет подряд в команде года. Победитель всего. Какая поистине выдающаяся карьера», – написал Линекер, сопроводив сообщение смайлами с аплодисментами.

    • В понедельник в Лондоне прошла церемония вручения наград The Best от ФИФА.
    • Месси победил в номинации «Игрок года», опередив Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
    • Для него это восьмая награда The Best с учетом предыдущих форматов приза игроку года от ФИФА.

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    Источник: страница Гари Линекера в соцсети X

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