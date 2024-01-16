Тихонов: «Мостового в «Енисее» не будет, непонятная информация про него была»

Новый главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал, кто будет работать в тренерском штабе его команды.
«Есть тренеры, которые войдут в штаб. Если хотите услышать про Мостового, то его не будет. Непонятная информация про него была. Штаб будут составлять те, кто работает в клубе сейчас», – сказал Тихонов.
- Тихонов возглавил «Енисей» 10 января, ранее он уже тренировал этот клуб.
- Александра Мостового называли кандидатом на должность одного из ассистентов в тренерском штабе.
- После 20 туров «Енисей» занимает 10 место в Первой лиге с 24 очками.