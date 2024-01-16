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    • Тихонов: «Мостового в «Енисее» не будет, непонятная информация про него была»

    Тихонов: «Мостового в «Енисее» не будет, непонятная информация про него была»

    Новый главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал, кто будет работать в тренерском штабе его команды.

    «Есть тренеры, которые войдут в штаб. Если хотите услышать про Мостового, то его не будет. Непонятная информация про него была. Штаб будут составлять те, кто работает в клубе сейчас», – сказал Тихонов.

    • Тихонов возглавил «Енисей» 10 января, ранее он уже тренировал этот клуб.
    • Александра Мостового называли кандидатом на должность одного из ассистентов в тренерском штабе.
    • После 20 туров «Енисей» занимает 10 место в Первой лиге с 24 очками.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    SLADE2019
    1705382716
    Удивительные люди в нашем футболе командуют. Один из лучших игроков столько времени не востребован. Ладно бы в Бразилии такое случилось бы, или в Германии. Никуда тебя не позовут, судя по всему.
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