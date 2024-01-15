Быстров рассказал, как Хиддинк учил его танцевать с девушками

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров вспомнил обстоятельства подготовки к Евро-2008.

«В выходной день мы пошли на дискотеку, и нас спалили. Это было при Хиддинке перед Евро‑2008.

Но он выходной дал, чтобы все понимали. До Евро был месяц. Это были сборы в Москве.

Мы рванули в город на дискотеку. На следующий день все это попало в газеты. История как‑то замялась, и мы полетели на сборы в Европу.

На первой тренировке он всех построил. Я подумал: «Сейчас что‑то будет». Все напряглись. Он говорит: «Быс, иди сюда». Я думаю: «Все, сейчас домой поеду».

Он пододвинул меня поближе, обнял, прижал к себе и сказал: «Ты неправильно танцуешь. Надо ближе девушку держать». Вся команда от смеха сломалась. Ему понадобилось две минуты, чтобы разрядить обстановку», – рассказал Быстров.