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    • Быстров рассказал, как Хиддинк учил его танцевать с девушками

    Быстров рассказал, как Хиддинк учил его танцевать с девушками

    Бывший игрок сборной России Владимир Быстров вспомнил обстоятельства подготовки к Евро-2008.

    «В выходной день мы пошли на дискотеку, и нас спалили. Это было при Хиддинке перед Евро‑2008.

    Но он выходной дал, чтобы все понимали. До Евро был месяц. Это были сборы в Москве.

    Мы рванули в город на дискотеку. На следующий день все это попало в газеты. История как‑то замялась, и мы полетели на сборы в Европу.

    На первой тренировке он всех построил. Я подумал: «Сейчас что‑то будет». Все напряглись. Он говорит: «Быс, иди сюда». Я думаю: «Все, сейчас домой поеду».

    Он пододвинул меня поближе, обнял, прижал к себе и сказал: «Ты неправильно танцуешь. Надо ближе девушку держать». Вся команда от смеха сломалась. Ему понадобилось две минуты, чтобы разрядить обстановку», – рассказал Быстров.

    • Хиддинк тренировал Россию в 2006-2010 годах.
    • Он привел команду к бронзе Евро-2008.
    • Сейчас 77-летний Хиддинк в футболе не работает.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705340580
    А сейчас молодёж танцует с гаджетами в обнимку. Гыгыгы
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