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    Мостового пригласили на стажировку в Киргизию

    Главный тренер киргизского «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис пригласил своего бывшего партнера по сборной России Александра Мостового на стажировку.

    • Мостовой получает тренерскую лицензию, в рамках курса необходимо пройти стажировку.
    • Он тренировал только в Медиалиге.
    • Мостовой выступал в Европе за «Сельту».

    «Если Мостовой не поехал на стажировку в «Енисей» и «Оренбург», то вы думаете, он сюда, в Киргизию поедет? Знаю, что Александр хочет быть главным тренером, у него есть свое видение. На эту тему с ним не разговаривали, но предложение ему с приглашением на стажировку в «Мурас Юнайтед» сделать можем. Приглашаем!

    Другой вопрос – согласится ли он на это. Поживем-увидим; может, в Киргизии у Саши все срастется», – сказал Канчельскис.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1705329698
    Мурас ЮНАЙТЕД. С таким названием прямая дорога в Лигу Чемпионов. Причем сразу в полуфинал.
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