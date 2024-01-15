Мостового пригласили на стажировку в Киргизию

Главный тренер киргизского «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис пригласил своего бывшего партнера по сборной России Александра Мостового на стажировку.

Мостовой получает тренерскую лицензию, в рамках курса необходимо пройти стажировку.

Он тренировал только в Медиалиге.

Мостовой выступал в Европе за «Сельту».

«Если Мостовой не поехал на стажировку в «Енисей» и «Оренбург», то вы думаете, он сюда, в Киргизию поедет? Знаю, что Александр хочет быть главным тренером, у него есть свое видение. На эту тему с ним не разговаривали, но предложение ему с приглашением на стажировку в «Мурас Юнайтед» сделать можем. Приглашаем!

Другой вопрос – согласится ли он на это. Поживем-увидим; может, в Киргизии у Саши все срастется», – сказал Канчельскис.