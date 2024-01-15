Подробности трансфера Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян отправился на медосмотр для «Ференцвароша». Стали известны подробности трансфера.

Сообщалось, что венгерский клуб активирует опцию выкупа игрока за 1,1 миллиона евро.

В этом сезоне игрок забил 7 голов в 24 матчах.

«Ференцварош» выиграл конкуренцию за Эдгара у «Краснодара».

«Сегодня утром 22-летний хавбек Севикян покинул Россию и вылетел в Будапешт для прохождения медицинского обследования перед переходом в «Ференцварош».

В процессе переговоров нижегородцы улучшили условия трансфера Эдгара (выкуп по опции за 1,1 миллиона евро). Они получат дополнительные 100 тысяч евро +, что куда важнее, 7% от следующей продажи игрока. Этого удалось добиться благодаря желанию венгров скорее подписать Севикяна. По условиям договора, Севикян мог покинуть расположение «Пари НН», а «Ференц» получить трансферный лист, только после поступления денег на счета «Пари НН».

Это условие остается, однако в переговорах россияне сумели выбить себе дополнительные бонусы и как следствие отпустили футболиста сборной Армении на медосмотр в Венгрию уже сейчас (его переход все также не случится до оплаты). Нужно было хоть как-то компенсировать издержки из-за решения отца Севикяна непременно уйти зимой, а не летом», – написал источник.