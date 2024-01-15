Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Подробности трансфера Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош»

    Подробности трансфера Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош»

    Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян отправился на медосмотр для «Ференцвароша». Стали известны подробности трансфера.

    • Сообщалось, что венгерский клуб активирует опцию выкупа игрока за 1,1 миллиона евро.
    • В этом сезоне игрок забил 7 голов в 24 матчах.
    • «Ференцварош» выиграл конкуренцию за Эдгара у «Краснодара».

    «Сегодня утром 22-летний хавбек Севикян покинул Россию и вылетел в Будапешт для прохождения медицинского обследования перед переходом в «Ференцварош».

    В процессе переговоров нижегородцы улучшили условия трансфера Эдгара (выкуп по опции за 1,1 миллиона евро). Они получат дополнительные 100 тысяч евро +, что куда важнее, 7% от следующей продажи игрока. Этого удалось добиться благодаря желанию венгров скорее подписать Севикяна. По условиям договора, Севикян мог покинуть расположение «Пари НН», а «Ференц» получить трансферный лист, только после поступления денег на счета «Пари НН».

    Это условие остается, однако в переговорах россияне сумели выбить себе дополнительные бонусы и как следствие отпустили футболиста сборной Армении на медосмотр в Венгрию уже сейчас (его переход все также не случится до оплаты). Нужно было хоть как-то компенсировать издержки из-за решения отца Севикяна непременно уйти зимой, а не летом», – написал источник.

    Новости по теме
    Директор «Пари НН»: «Позвонил отец Севикяна и сообщил об уходе игрока» 2
    «Никакой потери нет, у нас пришли игроки получше»: Юран – об уходе Севикяна из «Пари НН» 2
    Директор «Пари НН» высказался о скором уходе Севикяна в «Ференцварош»
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:17
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MazaiNN
    1705328587
    И на груди его сверкала, медаль за город Будапешт.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+