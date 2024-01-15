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    Сын Марадоны заявил, что его отца убили

    Сын бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадона обвинил врачей в смерти отца.

    «Идет открытое расследование. Мы, дети Марадоны, верим в аргентинское правосудие.

    Они убили моего отца. У меня есть мысли на этот счет, но я не могу их огласить. Его бросили на произвол судьбы, когда еще можно было помочь. Я до последнего дня буду бороться за справедливость», – заверил Диего Армандо-младший.

    • Марадона умер 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте.
    • Причина смерти – острый отeк лeгких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.
    • После смерти Марадоны его именем назвали стадион в Неаполе, где играет «Наполи».

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    Источник: Marca

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