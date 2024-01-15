Сын Марадоны заявил, что его отца убили

Сын бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадона обвинил врачей в смерти отца.
«Идет открытое расследование. Мы, дети Марадоны, верим в аргентинское правосудие.
Они убили моего отца. У меня есть мысли на этот счет, но я не могу их огласить. Его бросили на произвол судьбы, когда еще можно было помочь. Я до последнего дня буду бороться за справедливость», – заверил Диего Армандо-младший.
- Марадона умер 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте.
- Причина смерти – острый отeк лeгких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.
- После смерти Марадоны его именем назвали стадион в Неаполе, где играет «Наполи».