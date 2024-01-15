Тренер 2DROTS Кузнецов ответил, при каком условии пойдет работать в РПЛ или Первую лигу

Главный тренер медийного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов готов работать в РПЛ или Первой лиге.

В декабре тренер по семейным обстоятельствам отказал «Енисею».

В Красноярске Кузнецову предлагали увеличение зарплаты по сравнению с 2DROTS.

Кузнецов в качестве игрока выступал за ЦСКА.

– У вас было предложение возглавить «Енисей». Почему все-таки отказались?

– Из-за личной проблемы, семейной. Я думал над предложением, но не имел права поступить по-другому Приношу свои извинения «Енисею» что так получилось, что тянул до последнего.

– Если московский клуб из Первой лиги или РПЛ, позовет вас, пойдете?

– Конечно, пойду. Это моя мечта. Много скептиков уже высказались: вот было предложение из профессионального клуба, а он отказал. Да, я по-прежнему хочу работать в профессиональном футболе. И предложение «Енисея» принял бы, будь у меня другие обстоятельства. Если будет предложение клуба из Москвы или ближних городов – пойду!