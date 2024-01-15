Бывший тренер «Ростова» оценил перспективу трансфера Глушакова

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал пользу для команды от возможного перехода 36-летнего Дениса Глушакова из костромского «Спартака».
«Я не думаю, что Глушаков усилит команду. Насколько я понимаю, он сам попросился потренироваться с основой, чтобы поддерживать форму.
Я осознаю, что последнее время он не играл на высоком уровне. То костромской «Спартак», то пляжный футбол. Возраст тоже не добавляет ему очков.
Возьмите Дзюбу. Да, он лидер и ведет команду за собой, но все равно это не тот Дзюба, который был пять лет назад. И это касается всех», – сказал Балахнин.
- Глушаков прошел медосмотр в «Ростове» и должен отправиться с командой на сбор в ОАЭ.
- В июле 2023 года он был дозаявлен в состав команды «Строгино» в пляжном футболе.
- С сентября играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах. На первый сбор этой команды зимой Глушаков не поехал.