Бывший тренер «Ростова» оценил перспективу трансфера Глушакова

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал пользу для команды от возможного перехода 36-летнего Дениса Глушакова из костромского «Спартака».

«Я не думаю, что Глушаков усилит команду. Насколько я понимаю, он сам попросился потренироваться с основой, чтобы поддерживать форму.

Я осознаю, что последнее время он не играл на высоком уровне. То костромской «Спартак», то пляжный футбол. Возраст тоже не добавляет ему очков.

Возьмите Дзюбу. Да, он лидер и ведет команду за собой, но все равно это не тот Дзюба, который был пять лет назад. И это касается всех», – сказал Балахнин.