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    • Саудовские болельщики освистали Крооса в Эль Класико: известна причина

    Саудовские болельщики освистали Крооса в Эль Класико: известна причина

    В финале Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной», закончившимся победой мадридцев со счетом 4:1, болельщики освистали полузащитника «сливочных» Тони Крооса. Игра прошла в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

    Ранее Кроос критиковал массовый отъезд игроков из европейских лиг в чемпионат Саудовской Аравии, заявляя, что они принимают решение «ради денег и против футбола». В частности он назвал позорным отъезд 21-летнего хавбека Габри Вейги из «Сельты» в «Аль-Ахли».

    Немец начал игру в стартовом составе «Реала» и покинул поле на 81-й минуте – вместо него на поле вышел Лука Модрич. Во время замены болельщики свистели Кроосу.

    • В матче 1/2 финала Суперкубка Испании против «Атлетико» (5:3) Крооса также освистывали после выхода на поле.
    • 34-летний Кроос провел в нынешнем сезоне за клуб 26 матчей, забил 1 гол, отдал 6 передач.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 10:02
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    Комментарии (2)
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    Artemka444
    1705303018
    Это уже было , зачем повторять то!!
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    zigbert
    1705306247
    Отдуваться приходится Кроосу а ведь он на самом деле прав.
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