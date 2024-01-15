Саудовские болельщики освистали Крооса в Эль Класико: известна причина

В финале Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной», закончившимся победой мадридцев со счетом 4:1, болельщики освистали полузащитника «сливочных» Тони Крооса. Игра прошла в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Ранее Кроос критиковал массовый отъезд игроков из европейских лиг в чемпионат Саудовской Аравии, заявляя, что они принимают решение «ради денег и против футбола». В частности он назвал позорным отъезд 21-летнего хавбека Габри Вейги из «Сельты» в «Аль-Ахли».

Немец начал игру в стартовом составе «Реала» и покинул поле на 81-й минуте – вместо него на поле вышел Лука Модрич. Во время замены болельщики свистели Кроосу.