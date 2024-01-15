Последний клуб Первой лиги арендовал воспитанника «Зенита»

Новороссийский «Черноморец» заключил с «Зенитом» соглашение по переходу нападающего Ильи Родионова. Форвард взят в аренду до конца текущего сезона, с правом выкупа.

19-летний Родионов в октябре сыграл 3 матча за молодежную сборную России против бразильских клубов, а в ноябре провел 1 встречу против молодежной команды Беларуси.

С июля прошлого года принял участие в 16 поединках «Зенита-2» во Второй лиге и забил 5 мячей.

В июле 2021 года сыграл за первую команду петербуржцев в товарищеском матче с «Шальке».