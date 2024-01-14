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    • В «Локо» ответили, есть ли предложение от «Шэньхуа» по Дзюбе

    В «Локо» ответили, есть ли предложение от «Шэньхуа» по Дзюбе

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов дал понять, что трансфер нападающего Артема Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа» не ожидается.

    «Новости о Дзюбе ничего общего с реальностью не имеют. Мы всe уточнили, никаких предложений не было и нет: Артем – наш игрок, он выступает за «Локомотив» и никуда уходить не собирается», – сказал Ульянов.

    • В декабре китайцев возглавил друг Дзюбы Леонид Слуцкий.
    • Артем играл только за один зарубежный клуб – за «Адана Демирспор» в 2022 году.
    • Чемпионат Китая стартует в апреле.

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    Источник: «Матч ТВ»

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