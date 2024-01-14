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    • Тихонов прокомментировал свой нашумевший уход из «Спартака» в 2000 году

    Тихонов прокомментировал свой нашумевший уход из «Спартака» в 2000 году

    Бывший игрок «Спартака» Андрей Романцев не в обиде на Олега Романцева за уход из команды в 2000 году.

    • В октябре 2000 года Тихонов перешел в «Крылья Советов».
    • За «Спартак» игрок провел 265 матчей, забил 90 голов, сделал 44 результативных паса.
    • С командой он 8 раз становился чемпионом.

    «У меня не было с Романцевым вообще никаких проблем.

    Мой уход из «Спартака» в 2000 году всколыхнул страну? Это жизненный момент, все через это проходят в разных интерпретациях. Кого-то выгоняют, кого-то просят уйти, от кого-то отворачиваются. Это нормально, никаких проблем.

    Если бы я не ушел из «Спартака» в 2000 году, то не поиграл бы в Самаре, Химках. Футбольная жизнь такова, что иногда приходится идти другой дорогой. И не всегда эта дорога плохая. Я благодарен Романцеву», – сказал Тихонов.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Сегодня, 11:53
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