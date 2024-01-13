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    • Директор «Пари НН»: «Позвонил отец Севикяна и сообщил об уходе игрока»

    Директор «Пари НН»: «Позвонил отец Севикяна и сообщил об уходе игрока»

    Давид Мелик-Гусейнов, генеральный директор «Пари НН», раскрыл обстоятельства ухода Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

    • Сообщалось, что венгерский клуб активирует опцию выкупа игрока за 1,1 миллиона евро.
    • В этом сезоне игрок забил 7 голов в 24 матчах.
    • «Ференцварош» выиграл конкуренцию за Эдгара у «Краснодара».

    «Произошло всe достаточно скоропостижно. Позвонил отец Эдгара и объявил об их решении. Так это и произошло.

    Сергей Николаевич Юран сначала узнал всю информацию от меня», – сказал Мелик-Гусейнов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.01.2024 20:54
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