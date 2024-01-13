Директор «Пари НН»: «Позвонил отец Севикяна и сообщил об уходе игрока»

Давид Мелик-Гусейнов, генеральный директор «Пари НН», раскрыл обстоятельства ухода Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

Сообщалось, что венгерский клуб активирует опцию выкупа игрока за 1,1 миллиона евро.

В этом сезоне игрок забил 7 голов в 24 матчах.

«Ференцварош» выиграл конкуренцию за Эдгара у «Краснодара».

«Произошло всe достаточно скоропостижно. Позвонил отец Эдгара и объявил об их решении. Так это и произошло.

Сергей Николаевич Юран сначала узнал всю информацию от меня», – сказал Мелик-Гусейнов.