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    Семин объяснил доминирование «Спартака» в 90-е годы

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поразмышлял о природе побед «Спартака» в 1990-е годы.

    – Как относитесь к аргументации недоброжелателей Олега Романцева – что он выигрывал, пока у «Спартака» было больше денег, чем у остальных? А как только конкуренты подравнялись и вышли вперед, так победы и закончились?

    – Как к глупости. Он просто работал в то время лучше всех. В плане тактики, подбора игроков, который ей соответствовал, а не являлся беспорядочным набором индивидуально сильных мастеров. Деньги же, полученные в первую очередь от регулярных побед в еврокубках – в частности, в Лиге чемпионов – и продажи им же подготовленных футболистов в Европу, – следствие этой работы, а не преимущества «Спартака» в финансах. Клуб зарабатывал деньги на поле, а не получал их от кого-то в подарок.

    Олег нашел и привез в «Спартак» без всяких агентов Онопко, Карпина, Радченко и многих других футболистов, которые до красно-белых не казались такими уж явными талантами. У него выдающееся чутье на игроков! А сколько футболистов, поиграв у Романцева, уехало в Испанию, Германию, Италию и хорошо играло там много лет, представляя честь нашей страны!

    – Пару десятков легко можно насчитать. От Царя Мостового до автора голов в победных финалах Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Аленичева.

    – Громадное количество! У Романцева не было изначально большего бюджета, чем у конкурентов, чтобы переманить их деньгами! Не было!

    – В футбольном мире общеизвестно, что он вообще терпеть не мог говорить с игроками о деньгах, и когда кто-то из них по недомыслию шел к нему с тем, что недостаточно платят, надо бы прибавить – мало им не казалось.

    – Зато он мог разглядеть и убедить игроков. Олег понял, что ему нужны два техничных центральных защитника, которые хорошо играют в пас, и взял Онопко с Никифоровым. Не просто потому, что они – хорошие футболисты, а потому что они вписывались в его модель.

    • «Спартак» в 1990-е годы взял 7 чемпионств.
    • Последний раз РПЛ покорялась «Спартаку» в сезоне-2016/17.
    • Сейчас «Спартак» идет в таблице 5-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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